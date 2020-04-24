У войны не женское лицо?..

Поэт Юлия Друнина так написала о войне:

Я только раз видала

рукопашный,

Раз — наяву.

И тысячи во сне.

Кто говорит, что

на войне не страшно,

Тот ничего не знает

о войне...

Сегодня, накануне 75-летия Победы, я снова погружаюсь в эти строки, говорящие о женщинах на войне. О женщинах, которые могут быть в семье, в кругу близких, могут даже «гореть» на работе, но на войне не могут и не должны быть изначально. Основное предназначение женщин — хранить семейный очаг, обогревать теплом сердца и беречь мир в семье. А тут война, и женщина на войне:

Известно, что в прошлых войнах участвовали только мужчины. Но враг, напавший на нашу страну в 1941-м, был настолько силён и опасен, настолько страшен и беспощаден, что одни наши мужчины не смогли бы его одолеть. На помощь им пришла русская женщина, та, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

Сначала отправились на фронт медсёстры и врачи, за ними связистки, зенитчицы: А были ещё радистки, разведчицы.

Одна из моих любимых книг — повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Каждый раз, перечитывая эту книгу, думая о судьбах ставших мне дорогими героинь, плачу от потери родного, любимого человека. Мне хочется быть одновременно и красавицей Женькой Комельковой, и строгой Ритой Осяниной, и исполнительной Лизой Бричкиной. Книжные герои зовут подражать.

Но живые герои, которые к счастью, ещё остаются среди нас, вызывают своей жизненной «книгой» желание поклониться им до земли, рассказать об их подвигах потомкам, отдать святой долг. Для этого я обратилась к судьбе легендарной женщины нашего села Нины Александровны Хохриной, участницы Великой Отечественной войны.

— Я люблю бывать в нашем школьном краеведческом музее. Как много ценных экспонатов, впитавших время и судьбы людей, находятся здесь. Вот пробитая каска бойца, вот орденская наградная книжка, залитая кровью, вот пожёлтевшие от времени фотографии усталых военных людей. Я давно замечала, что на старых снимках даже молодые лица выглядят старше. На одном из музейных снимков совсем юная девушка особенно привлекла моё внимание. Я мысленно попробовала примерить военную шинель девушки и оказаться на её месте. Так появился интерес к её военному пути.

Простая крестьянская девушка мечтала стать учителем. Но в её судьбу вмешалась война. С третьего курса Белохолуницкого педучилища 10 апреля 1942 года вместе с подругами Нина добровольно ушла на фронт.

Перед отправкой будущая учительница побывала дома. Всей деревней её собирали и провожали на войну. Нечего было обуть на ноги. Тогда мама, Сер

ночь сшила ей из шубы бурки. Но в первой луже ноги промокли. Потом, когда их повезли в товарных отапливаемых «буржуйками» вагонах, командир проверял ноги девушек и заставлял просушивать обувь.

Нину, как и тысячи других девушек, приняла 55-я зенитная артиллерийская дивизия. Они должны были овладеть приборами управления зенитным огнём и стать наводчиками, дальномерщиками, прожектористами. Все эти военные специальности нужны были для защиты столицы нашего государства — Москвы.

После обучения моя землячка оказалась на 13-й батарее 1750-го зенитно-артиллерийского полка. Часть находилась недалеко от города Люберцы Московской области.

Батарея была так замаскирована, что с воздуха вражеские лётчики не могли её обнаружить и разбомбить. Особенно страшно было в 1942 году, когда фронт был близко от Москвы и фашистские стервятники непрерывным потоком шли бомбить Москву. Целыми ночами защитницы столицы находились у орудий, стреляли прицельным и заградительным огнём, сбивали с курса немецких лётчиков, вынуждая сбрасывать смертельный груз, не долетая до цели.

Особенно памятен Нине один ночной бой. Тогда несколько десятков самолетов летели с запада на Москву. В перекрестии прицелов и прожекторов оказались стальные машины, которым, казалось, не будет конца: Снаряды зениток попадали точно в цель. Смертоносные птицы не доносили свой груз до города.

Трудно было зимой и в карауле: в мороз в шинели и ботинках так замерзали, что зуб на зуб не попадал, хотя бегали вокруг склада, чтобы окончательно не замерзнуть. Был и курьёзный случай. Однажды ночью прозвучал сигнал боевой тревоги. Но сильно уставшая вятчанка крепко спала и не услышала сигнала. Её разбудил грохот сапог убегающих девчат. Добежав до батареи, увидела себя только в одном сапоге, другой соскочил, потому что был 42-го размера. А её-то девичья нога куда меньше. Но на обратном пути потеря нашлась.

Так воевала эта хрупкая, но отважная девушка до весны 1945 года, приближая Победу. О великом дне 9 Мая не может вспоминать без слёз. Это слёзы — и радостные, и горькие одновременно.

Связистки позвонили им на батарею, в их голосах и возгласах в трубке нельзя было сначала ничего разобрать. И только спустя какое-то время они поняли: им пытаются прокричать одно слово — «Победа!».

Больше в жизни, вспоминает Нина Александровна Хохрина, подобной оглушающей радости испытать не довелось… Это была радость всего многомиллионного народа, которую приближала и наша героиня.

Годы войны для Нины Александровны отмечены наградами: «Отличный артиллерист», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, многочисленными юбилейными медалями. В июне 1945 года защитница Москвы возвратилась на вятскую землю. А потом вся её жизнь была связана с воспитанием и обучением детей.

— Перечитываю и перечитываю своё сочинение «Подвиг героев Великой Отечественной войны». Думаю, размышляю, сомневаюсь: Я даже спросила своих одноклассников-мальчишек, а что такое подвиг на войне. Они говорят: «Поджечь танк, взорвать себя и десятки врагов, погибнуть, прикрыв собой товарища». Моя героиня всего этого не совершила, но подвиг её не подлежит сомнению. Она — девушка, будущая мать, добровольно пошла на фронт. Страшно ей было? Да!!! Но долг перед Родиной и людьми был сильнее её страха. Она была среди тех, кто остановил фашизм, среди десятков, сотен таких девушек, тысяч русских людей, которые вместе — народ. А когда всем народом — против врага, любой фашизм будет разбит. Так было и тогда, потому и был победный май 1945-го.

А в мирное время Нина Александровна долгие годы работала в нашей Синегорской средней школе. И судьбу свою она связала с учителем, прекрасным человеком, награждённым за свой педагогический труд орденом Ленина. Мама мне рассказывала, что этот орден долгое время был главной наградой нашей страны.

Сейчас мужа её, Александра Васильевича Хохрина, уже нет в живых, но старшее поколение села вспоминает о нём с уважением, теплотой и любовью. Кстати, вот ведь поворот судьбы — будущий её муж тоже был зенитчиком и прошёл всю войну, сохранив себя для родных и своей любимой супруги живым.

Живым я посвящаю

эти строки!

Живым!

Убитым под Москвою

и Берлином,

Но живым!

Расстрелянным, сгоревшим,

Но живым!

Вошедшими в бессмертие:

Живым!

Анастасия СЫЧУГОВА,

ученица 11 класса,

с. Синегорье, Нагорский р-н

Появление рубрики «Сердцем прикоснуться к подвигу» на страницах «КП» стало событием, значимым для юных авторов, их родителей, учителей. Теперь слово юных о тех, кто воевал, жизни своей не жалея для Победы, будет услышано взрослым читателем газеты.

Героиня сегодняшнего материала — Нина Александровна Хохрина из села Синегорье Нагорского района. Человек, к которому испытывает чувство глубокого уважения каждый в этом северном селе. Многие учились у неё и вспоминают своего учителя с огромной благодарностью.

Но, наверное, немногим известны страницы жизни Нины Александровны времён Великой Отечественной войны. О боевом пути, который она прошла в составе зенитно-артиллерийского полка, рассказывает ученица Синегорской школы Анастасия Сычугова.

Галина САУРОВА,

автор проекта «Сердцем прикоснуться к подвигу»