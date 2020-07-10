У «Родины» — начало полноценных тренировок

Хоккеисты кировской «Родины» собрались полным составом, чтобы приступить к базовому сбору.

Как рассказали в пресс-службе ледовой дружины, перед тем как попасть в раздевалку, игроки и административно-тренерский персонал проходят обследование у врача команды, а помещение клуба тщательно обрабатывается при помощи спецсредств. В подобном режиме «Родине» предстоит жить в течение всего времени, пока вирус не сойдёт на нет.

Что касается непосредственно самого сбора, то у тренерского штаба намечены двухразовые тренировки, которые будут проходить ежедневно в течение нескольких недель. Местом проведения тренировочного процесса выбраны стадион «Иско» и легкоатлетический манеж «Вересники».

В самой первой тренировке, которая состоялось на «Иско», приняли участие все хоккеисты основной обоймы команды, а также группа молодых игроков. В их числе Олег Перминов, Кирилл Литвинов и Артур Шельпяков.

Занятие носило игровой характер и продлилось больше двух часов. Повторная тренировка прошла вечером в тренажёрном зале легкоатлетического комплекса.

…а в «Олимпии» — новый главный тренер…

На днях стало известно, что этот пост в новом сезоне будет занимать 29-летний Юрий Култынов, в течение нескольких лет уже возглавлявший юниорский состав команды.

Также в биографии нового тренера — игра за юношеский «Локомотив» в Ярославле и за «Прогресс» из Глазова. При этом Юрий Игоревич выходил на лёд на позиции нападающего.

В прошлом игровом сезоне Юрий Култынов вошёл в тренерский штаб основного состава кирово-чепецкой «Олимпии». Сейчас помогать ему в работе будут Алексей Демаков и Дмитрий Метелёв.