Фантастика и настоящий ливень на сцене «драмы»

Кировский драматический театр открыл свой 144-й сезон. Здесь прошла премьера неожиданного для вятских подмосток спектакля «Надя. Наденька. Надежда…» (16+)

Премьера должна была состояться в марте. Но из-за пандемии актёры отправились на вынужденные каникулы, а постановку отложили до действительно лучших времён. И, надо сказать, что сейчас, после ограничений, домашней самоизоляции и ставшего привычным масочного режима, многие моменты в показанной истории зазвучали, наверное, по-новому.

Пять землян и Солнце

В спектакле – всего пять действующих лиц, не считая Солнца, которое, по сюжету, собирается вот-вот погаснуть навсегда. Все жители планеты, не дожидаясь катастрофы, погрузились в огромный космический корабль и отправились на поиски новой пригодной для обитания галактики.

Мест в каютах не хватило лишь пятерым землянам – семейству Усковых (маме, папе, их взрослым дочке и сыну), а также случайно забытому в медицинской клинике слепому пациенту.

На улицах полно злобных собак, в магазинах можно брать всё что угодно и не расплачиваться, в лесу – небывалый урожай огромных белых грибов, которые, ясное дело, никто не собирает…

Можно позволить себе многое, что раньше было недоступно. Например, отправиться в кругосветное путешествие, ведь брошенные яхты стоят у причалов, а машины легко заправить на любой встретившейся в пути автозаправке. Однако герои спектакля остаются в замкнутом пространстве родной квартиры и пытаются найти ответы на самые важные вопросы, заглянуть вглубь самих себя.

Фантастика, но без роботов и бластеров

По сути это фантастика, хотя и без привычных для жанра атрибутов – роботов или людей в скафандрах и с бластерами.

Всё начинается с обычного домашнего завтрака. Картина, пожалуй, знакомая многим: мама раскладывает по тарелкам манную кашу. При этом повзрослевшие дети безуспешно протестуют против очередного черпачка и мечтательно вспоминают про «вкусный папин омлет с помидорками».

Папа тем временем появляется на сцене с газетой и начинает зачитывать семейству вслух заголовки последних новостей. О том, что это – пресса «из прошлого» и что новые газеты на Земле уже не выпускают, зрители узнают лишь через несколько минут, когда возникнет интрига – станет понятно, что произошло, а сюжет начнёт развиваться стремительно, не отпуская публику.

Кстати, второе отделение спектакля особенно напряжённо и сильно в эмоциональном плане. Некоторые в зале не сдерживают слёз. Важных и понятных тем в новой постановке Кировского драмтеатра перемешано много. Тут и конфликт поколений, и моменты сложного нравственного выбора, и вера, и то, как человек раскрывается с новой (далеко не лучшей) стороны в критические моменты.

«Последние»

Спектакль поставлен по пьесе «Последние», написанной вятским драматургом (в не столь далёком прошлом – журналистом «Кировской правды») Денисом Смирновым. Для него это первая столь масштабная работа в областном драматическом театре и на вятской сцене вообще. При этом за пределами родного края пьесы автора уже давно и весьма активно появляются в репертуаре многих уважаемых театров. В том числе и в других странах: в Германии, Армении, Украине, Казахстане, Киргизии…

– Флажки на карте не ставлю. Но, наверное, пора это начать делать. Сбился со счёта, – отмечал Денис в интервью «КП». – О некоторых постановках, кстати, узнаю́ случайно. Например, когда в Киргизии состоялась премьера спектакля по моей пьесе, там почему-то… забыли сообщить мне об этом. Пришлось самому звонить в Киргизию. Разговор получился интересный. На все мои слова отвечали одной фразой (голосом товарища Саахова из «Кавказской пленницы»): «Дорогой, слушай, приезжай, мы тебе всё покажем!» А потом были сказаны слова, после которых оказалось трудно продолжать предъявлять претензии: «В Киргизии раньше знали, кто такие Чехов, Шекспир, Вампилов, Горин! А сейчас знают, кто такой Смирнов!» Я ответил, что тогда у меня претензий нет. Особенно, после того, как моё имя поставили в один ряд после Григория Горина, пьесы которого я обожаю. Того же «Мюнхгаузена» сколько раз перечитывал и пересматривал, столько раз новые моменты находил.

В театральных кругах известны пьесы Дениса Смирнова «Д.О.Н.О.Р.», «КОН.ВОЙ», «DEADтвора», «СМСка», «Скотч». Драматург – член Союза писателей России и лауреат V Международного конкурса современной драматургии «ВРЕМЯ ДРАМЫ-2015» в номинации «Пьеса малого формата».

Кстати, в Кирове Денис также известен и как старший сын талантливой актёрской пары – заслуженной артистки России Ольги Цивилёвой и народного артиста России Владимира Смирнова. Именно они и сыграли главные роли в спектакле «Надя. Наденька. Надежда…».

Творческий бенефис

Долгожданная премьера стала для актёров частью творческого бенефиса, приуроченного к юбилейным датам, которые Ольга Павловна и Владимир Александрович отметили в прошлом году. Бенефис также был запланирован на начало нынешней весны и также оказался неожиданно перенесён на неопределённое время из-за действовавших ограничений.

Впрочем, нет худа без добра: тем трогательней оказался праздник, который состоялся, несмотря на все препятствия. Под «Как молоды мы были» Александра Градского на огромном экране побежали, сменяя друг друга, чёрно-белые фото из архива семейной пары. Юбиляров поздравляли коллеги по родному театру. Пришли с творческими номерами друзья из Театра на Спасской, а также театра кукол. Звучали со сцены и добрые слова от первых лиц региона, в том числе и поздравительный адрес от губернатора Кировской области Игоря Васильева. Были цветы от поклонников, а ярко и остроумно провёл бенефис режиссёр-постановщик спектакля «Надя. Наденька. Надежда…» Максим Плюснин.

«Летающий шкаф»

Без режиссёра не только бенефис, но и новая постановка точно были не такими, какими получились. В «Наде. Наденьке. Надежде…» Максим Плюснин придумал не только интересные сценические решения сложных сюжетных поворотов, но и подобрал для спектакля изысканное музыкальное оформление (многие из песен потом хочется найти в интернете и ещё раз послушать).

Особых похвал заслуживает финал: разговор главного героя с Богом, хэппи-энд, а также самый настоящий дождь из сотни пролившихся с потолка литров воды… Пол, благодаря техническим решениям, не пострадал. А вот книгам из огромного книжного шкафа, стоявшего на сцене в течение всего второго отделения, увы, досталось.

Один из самых ярких моментов постановки (да простят читатели «КП» за ещё один «спойлер») – это, когда шкаф вдруг взлетает вверх, а всё его содержимое с грохотом начинает сыпаться вниз. Удивительный образ крушения прежнего мира и всех его ценностей. Один, впрочем, из множества образов, которые можно искать и находить в новой постановке театра. Постановки долгожданной, актуальной в сегодняшних условиях и, пожалуй, очень непохожей на всё, что зрители раньше видели в Кировском областном драматическом.