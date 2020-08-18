Фармацевтические компании региона получили сертификаты

Крупные предприятия Кировской области получили льготные займы на сумму 567 млн рублей.

Ранее, выступая с докладом перед депутатами ОЗС, председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал о работе, которую ведёт региональное правительство для повышения результативности производственной деятельности, а также о внедрении передовых технологий в производственные процессы. Одна из мер – стимулирование участия промышленных предприятий в различных программах.

Кроме того, в регионе создан фонд развития промышленности, который оказывает поддержку промышленным предприятиям, планирующим выпуск новой продукции, а также расширяющим или модернизирующим уже действующее производство продукции гражданского назначения.

Так, Фондом развития промышленности РФ были выданы два льготных займа фармацевтическим компаниям «Нанолек» и «АВВА РУС». Сертификаты вручил министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков. Компания «Нанолек» получила сертификат на сумму более 417 млн рублей, «АВВА РУС» – 150 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Льготные займы предоставлены по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

– Проекты направлены на производство эффективных российских лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых нашему здравоохранению, – отметил Андрей Перескоков. – Кроме того, в рамках реализации инвестпроектов будут созданы новые рабочие места.

Комплексный проект компании «Нанолек» направлен на обеспечение государства лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией. В ходе реализации проекта будет создано 15 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые поступления в областной бюджет составят 69 млн рублей.

Проект, реализуемый фармпредприятием «АВВА РУС», предполагает организацию производства лекарственных препаратов, направленных на борьбу с эпидемиологическими заболеваниями. При этом дополнительные налоговые поступления составят 32 млн рублей.

Руководители ведущих фармпредприятий области выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и уверенность в плодотворной работе в других проектах.