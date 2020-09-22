Финансово и консультационно

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного во исполнение Указа президента Владимира Путина, в Кировской области работает центр «Мой бизнес», где предприниматели со всего региона могут воспользоваться различными мерами господдержки.

С начала года услугами центра воспользовались более двух тысяч предпринимателей и физических лиц, планирующих заняться бизнесом. Для них предусмотрены как финансовые, так и консультационные меры господдержки.

Финансовая поддержка

Это одна из наиболее востребованных услуг на сегодняшний день. Предприниматели региона могут получить заём в размере до 5 млн рублей по ставкам от 2 до 10,625% годовых. При этом особые условия кредитования действуют для представителей бизнеса, зарегистрированных и ведущих деятельность в моногородах. За период с 1 января по 1 сентября 2020 года такой финансовой поддержкой воспользовались 368 субъектов МСП, общая сумма выданных займов составила около 450 млн рублей.

В сложившейся эпидемиологической обстановке по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева для предпринимателей дополнительно были разработаны антикризисные заёмные продукты — «Антикризис» (500 тыс. рублей под 2,75% сроком на два года) и «Онлайн-старт» (100 тыс. рублей под 5,5% сроком на один год).

Консультации профильных специалистов

Для успешного развития собственного дела и решения важных вопросов зачастую бывает необходима помощь профильных специалистов. В центре предпринимателей бесплатно консультируют с юристами, маркетологами, специалистами по финансам и трудовым отношениям. Консультации проходят ежедневно по предварительной записи. Специалисты помогают разрабатывать маркетинговые стратегии, рекламные кампании, составлять договоры, обращения, отчёты, документы о приёме на работу и привлечению иностранных сотрудников, поясняют, как оптимизировать налогообложение и вести бухгалтерию. В этом году в центре «Мой бизнес» оказано более 260 бесплатных консультаций.

И ещё…

Кроме того, в рамках нацпроекта предприниматели и физические лица, только планирующие открыть собственное дело, могут пройти бесплатное обучение и принять участие в образовательных семинарах, мастер-классах и круглых столах. В 2020 году на базе центра «Мой бизнес» состоялось более 40 обучающих мероприятий, в том числе завершились три крупных образовательных проекта — «Excel для бизнеса», «Бережливое производство» и «Интернет-маркетинг». Из-за высокой популярности программ не все предприниматели смогли принять участие. В связи с этим принято решение о проведении второго потока курсов «Excel для бизнеса» и «Интернет-маркетинг» в IV квартале 2020 года.

Что будет?

25 сентября для предпринимателей, планирующих вести собственный бизнес по франшизе, начнётся образовательный проект «Осознанный франчайзинг. Как купить качественную франшизу». Об особенностях работы с самыми популярными франшизами расскажут эксперты по франчайзингу и опытные предприниматели.

В октябре на базе центра «Мой бизнес» пройдут крупные образовательные проекты: «Успешный предприниматель», «Школа бизнеса для женщин», «Интернет-маркетинг для бизнеса», «Начни свое дело». До конца года представители бизнеса также смогут пройти обучение по программам «Excel для бизнеса», «Успешный ресторатор», «Повышение эффективности производственных процессов», «Эффективное управление в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Предприниматели и физические лица, планирующие ведение бизнеса в социальной сфере, с 23 октября по 20 ноября смогут принять участие в бизнес-интенсиве «Социальное предпринимательство». В программе проекта — работа с бизнес-моделью социального предприятия, проектное управление, особенности маркетинга, деловые коммуникации и инвестиции. Спикерами проекта выступят эксперты из Москвы, Перми, Сыктывкара и Кирова.

Впервые в этом году состоятся торгово-закупочные сессии для предприятий лёгкой промышленности, пищевой и строительной отраслей. В процессе переговоров участники смогут найти новых партнёров и обменяться опытом.

О подготовке продукции для экспорта предприниматели смогут узнать на семинаре «Особенности экспортного маркетинга, который пройдёт 28 сентября в центре «Мой бизнес».

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Выставки и кластеры

Расширить рынки сбыта предпринимателям помогает участие в крупных российских и международных выставках. Несмотря на ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса, в 2020 году предприниматели Кировской области посетили 13 российских выставочных площадок индивидуально и в составе региональных коллективных стендов.

Сейчас в Кировской области активно реализуется поддержка территориальных кластеров. На сегодняшний день Центр кластерного развития курирует работу двух инновационных кластеров: биотехнологического и биофармацевтического. Сейчас дорабатываются стратегии создания туристско-рекреационного кластера и кластера информационных технологий Кировской области, проведён круглый стол по созданию нового кластера лёгкой промышленности.

— Предприятия, участники территориальных кластеров, смогут получить меры государственной поддержки в виде проведения ребрендинга компании, сертификации, исследования рынка продукции, разработки маркетинговой стратегии и так далее, — отмечают в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства.

Ещё одно направление деятельности центра «Мой бизнес» — это оказание услуг экспортно ориентированным предприятиям Кировской области. Региональный центр поддержки экспорта оказывает для предпринимателей услуги по переводу на иностранные языки презентационных и других материалов, модернизации и созданию сайта компании на иностранном языке, содействие в проведении маркетинговых исследований, выводе на иностранные электронные торговые площадки и т.д. В этом году предприниматели смогли посетить 15 семинаров и мастер-классов по направлению экспортной деятельности и девять зарубежных выставок. Продукция кировских производителей была представлена на международных выставках в Казахстане, Австрии, Германии, Узбекистане, Польше и Турции в рамках региональных коллективных стендов и индивидуально.