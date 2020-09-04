«Хорошая традиция – открывать новые школы к 1 сентября»

В День знаний в микрорайоне Чистые пруды распахнула свои двери новая школа № 25 на улице Мостовицкой. Она стала четвёртым учебным заведением в области, построенным по нацпроекту «Образование». В торжественной линейке приняли участие первые лица города и области.

Поздравляя собравшихся с двойным праздником, губернатор Игорь Васильев отметил, что открытие новых школ к 1 сентября уже стало хорошей традицией.

– Четыре последних года мы открываем по новой красивой школе. Сначала были Урванцево, Зуевка, теперь очередь микрорайона Чистые пруды… Снова первоклассников ждёт одиннадцатилетняя дорога во взрослую жизнь. А те, кто уже окончил школу, выберут для себя профессию. Я надеюсь, что одну из трёх главных: либо учителя, либо врача, либо строителя – для того, чтобы новые поколения были хорошо образованы, здоровы и могли построить хорошее будущее в нашей стране. Хочу всех искренне поздравить, ученикам пожелать получить здесь новые знания и найти новых друзей, а педагогам и родителям – удачи, открытий и, конечно же, крепкого здоровья, – сказал губернатор.

12 первых классов

В этом году за парты в новой школе сядут 1517 учеников. И для 315 из них этот учебный год станет первым: 12 первых классов – это не шутка, а настоящий рекорд! Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, без праздника первоклашек не оставили. Но первосентябрьская линейка в этом году была особенной – с интервалом в час во дворе школы на свой первый звонок выстраивалось по четыре класса, дистанция 1,5 метра, родители и педагоги в масках…

Как подчеркнула директор школы Светлана Симакова, к началу очной учёбы подготовились основательно – с учётом всех требований коронавирусной безопасности. На входе ученикам измеряют температуру и просят обработать руки санитайзером, во всех помещениях работают рециркуляторы, обеззараживающие воздух, а для изоляции учащихся с признаками ОРВИ есть отдельное помещение. При этом потоки учащихся максимально разделены – уроки разных классов начинаются с промежутком в 15 минут.

Хочется надеяться, что защита окажется эффективной. Ведь, по словам губернатора, возврата к дистанционному обучению, чего так опасаются многие родители, не планируется. «Кто хочет переживать по этому поводу, пусть переживает. А дети будут учиться в школах», – сказал глава региона.

Плавание войдёт в программу

После торжественной части первоклассники отправились на свой первый урок, а гостей пригласили на экскурсию. Заглянули в светлые учебные кабинеты, в тренажёрный зал, в помещение бассейна, в огромную – по меркам старых школ – столовую и даже в интерактивный зал, где в недалёком будущем может появиться настоящее детское телевидение… В новой школе созданы все возможности для дополнительного образования по системе полного дня, а обучение детей плаванию войдёт в обязательную программу.

Спасибо за такой дорогой и красивый подарок прозвучало в адрес застройщика – ООО «Кировспецмонтаж», который построил школу очень оперативно – чуть больше, чем за год вместо положенных по нормативам двух лет. Сроки строительства удалось сократить благодаря плодотворной совместной работе с правительством области.

– Наша область стала одной из первых, кому удалось перенести финансирование с 2020-го на 2019 год, это позволило возвести школу раньше, – отметил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, подчеркнув, что у руководства области уже имеются планы по строительству новых учебных заведений.

Беречь и ещё раз беречь!

Открытие школы стало большим событием не только для детей, но и для их родителей. Как сказал председатель родительского совета Кировской области Андрей Поляков, новая современная школа – действительно большой подарок всем жителям микрорайона:

– Спасибо большое за такие школы. Вот правда, слёзы на глазах, когда смотришь, как твой ребёнок возвращается из школы с горящими глазами и рассказывает: «Как здорово! Не ожидал!» Хочется самому ещё раз поступить!

Похвалили родители и школьное меню, составленное с учётом пожеланий, высказанных на недавней встрече с первым зампредом. А будущим ученикам посоветовали «беречь и ещё раз беречь» свою новую и такую красивую школу, откуда начнётся их путь во взрослую жизнь.

– Теперь дело за детьми. Надеюсь, что в стенах этой школы вырастут три человека: нобелевский лауреат одной из наук, чемпион мира по плаванию и известный художник, – пошутил (а может, и нет) в завершение встречи Игорь Васильев.

Как провёл лето подшефный 3 «В»?

Губернатор Кировской области Игорь Васильев и первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов поздравили учеников своих подшефных классов школы № 26 (микрорайон Урванцево) с началом нового учебного года. Игорь Владимирович пожелал ученикам 3 «В» больших успехов в учебной деятельности.

Кроме того, губернатор напомнил о том, что в этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В честь этого важного события я предлагаю вам вместе побывать в музее на выставке, посвящённой Победе», – сказал он. Ученики 3 «В» с энтузиазмом восприняли эту идею. Ребята рассказали своему наставнику, как провели летние каникулы и где отдохнули, а также признались, что очень скучали по школе, одноклассникам и учителю.

Напутствие тем, кто «вливается в дружную семью юристов»

С началом нового учебного года губернатор Игорь Васильев также поздравил педагогов и студентов Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина.

– Отрадно, что этот праздник мы встречаем в традиционном, очном формате, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Сегодня первокурсники вливаются в дружную семью юристов РФ. Вы выбрали правильную профессию, которая защищает закон и порядок, права жителей нашей страны. Вы выбрали вуз, который даёт одно из лучших образований в стране. Подтверждением этого является то, что выпускники через 5,10,15 лет занимают руководящие должности в правительствах регионов и в силовых структурах. Поздравляю с праздником! Желаю прежде всего здоровья и удачи в ваших начинаниях.

Кстати, в этом году первокурсниками института стали 450 ребят практически из всех районов области. Каждый четвёртый приехал в область из соседних регионов и стран ближнего зарубежья. Средний балл единого госэкзамена на бюджетном месте составил

247 баллов.

– Это говорит о том, что в Кировской области остались лучшие выпускники школ, – сказал ректор вуза Александр Плотников. – Хочу выразить благодарность губернатору Кировской области Игорю Васильеву, Законодательному собранию и главному федеральному инспектору за помощь в развитии нашего вуза, за создание современных условий и поддержку талантливой молодёжи.

Фото kirovreg.ru