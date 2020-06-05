Церковь в бывшем селе

В Подрелье не так-то просто добраться, но те, кто все же решается, обычно приезжают ещё не раз. Что же такое кроется в этом месте, ничем, казалось бы, не отличающемся от других уголков вятского края?

Немного истории

Село Подрелье находится в Орловском районе в сорока с небольшим километрах от Кирова, на высоком берегу Вятки. Основано оно было в XVII веке и долгое время росло и процветало. Местные жители занимались в основном земледелием, рыболовством и деревенскими ремёслами. Некоторые, «вахтовики прошлого», отправлялись на заработки в Сибирь, ходили на пароходах по Вятке, искали счастья на Урале.

В XIX веке Подрелье стало крупным торговым центром Вятской губернии, а кроме того — одной из столиц вятских старообрядцев-раскольников. К началу ХХ столетия к подрельскому приходу относилось 86 деревень и починков — более девяти тысяч жителей. Отсюда вышли известные купцы Лаптевы, врач и литератор Сычугов, священномученик Тихоницкий, расстрелянный большевиками.

На месте виселицы

…Если верить историкам, название Подрелье происходит от слова «рель» — так на Руси называли песчаные косы, намытые течением реки. То есть буквально Подрелье значит «расположенное ниже рели». По легенде же, которую пересказывают друг другу путешественники, в незапамятные времена на берегу стояла виселица, а на ней висело «релье» — петля для разбойников. Позднее на холме решили поставить церковь.

В писцовых книгах на 1629 год говорится про две церкви — тёплую и холодную. Обе они были разобраны, а вместо них возведена каменная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Строительство её продолжалось с 1764-го по 1776 год.

Церковь была построена по проекту крестьянина Данилы Тупицына, каменщика. Возводили всем миром, а кирпич, из которого сложен храм, делали здесь же, в Подрелье. В XIX веке после пожара здание частично реконструировали, позднее оно горело ещё раз.

В 1939 году Введенская церковь была закрыта, разграблена и частично разрушена. По слухам, холм снова стал местом казней — якобы с крыши храма сбрасывали верующих, неугодных советской власти. В середине 1980-х церковь хотели реставрировать, даже привезли материалы, но восстановительные работы были прерваны.

Крестный путь

…Лет десять назад дорога была хуже. Сейчас же 40 километров по трассе пролетаешь, не притормаживая. Потом налево и по грунтовке до Зоновщины, ориентир — вышка. И всё. Дальше лучше пешком.

Идти километра три, полем. Колокольня из-за деревьев видна издалека — красный кирпич, чёрный провал окна. Чем ближе подходишь, тем яснее становится: пусто здесь. На крыше храма — трава и молодые берёзы, на которых вьют гнёзда птицы. Говорят, в одно лето здесь поселился аист.

Жители соседней деревни Зоновщина ещё помнят, что когда-то здесь было большое село. Школа, магазины, спортплощадка… Внизу у реки — но это уже совсем давно — была пристань, а слева от церкви — площадка, на которой трижды в год проводились ярмарки, собиравшие народ. В конце 1980-х в Подрелье хотели открыть музей деревянного зодчества, но первый экспонат — деревянный сруб — не довезли из-за плохой дороги.

Сегодня от большого некогда села остался лишь пустой деревянный дом над обрывом. Да и его скоро не будет — время и дожди делают своё дело, а туристы потихоньку растаскивают стены на дрова. Но каждое лето какой-то шутник вешает на матицу петлю-«релье», словно в память о тёмной старине.

…А церковь стоит. Мастера прошлого работали на совесть — кирпичная кладка у основания до сих пор ровная и прочная, разве что потолок местами осыпался. На стене сохранились остатки небесно-голубой росписи — высоко, вандалам не добраться. В центре провал: когда-то здесь был подземный ход, ведущий к реке. Позже его не то засыпали, не то взорвали, не то сам обвалился.

Когда-то по деревянной лестнице можно было подняться на колокольню, но сейчас она сгнила. И любители редких кадров забираются прямо по стенам, чтобы сделать фото сверху. Или просто увидеть панораму, расстилающуюся на десяток километров: заливные луга, утренний туман, ползущий по полям, еловый лес:

Недоброе место?

С недавних пор это место стало считаться «недобрым». Туристы, останавливавшиеся на холме (и особенно те, кто рискнул переночевать под сводами церкви), рассказывают разное. Мол, под обрывом живёт не то упырь, не то висельник. А если долго смотреть на травы, а летом они здесь высокие, в человеческий рост, то можно увидеть силуэт человека огромного роста. Как будто кто-то идёт по полю, а потом пропадает. Некоторые говорят, что иногда над полем встают две луны, а в проёме разрушенного алтаря нет-нет да и мелькнёт тёмная тень:

Правда это или нет, никто не скажет. Ночью на холме и впрямь неуютно, как будто кто-то невидимый, чужой смотрит тебе в спину. Но одно совершенно точно — здесь потрясающе красиво. В мае у храма буйным цветом цветёт сирень, а пониже, на склоне — яблони-дички. В конце июня на солнцепёке вызревают целые земляничные поляны, «охраняемые» мошкарой. И вот что любопытно, если на холме мошки буквально съедают заживо, то в церкви даже комар не укусит. Проверено на себе.

Подрельское наследие

В «Перечне объектов культурного наследия Кировской области» Введенская церковь значится как объект, представляющий историко-культурную ценность. Тем не менее в Вятской епархии говорят, что сегодня о восстановлении церкви речи нет — заниматься этим некому. А лазать по разрушающемуся храму небезопасно.

— Храм имеет глубокие исторические корни. Издавна на этом месте находилось село Подрелье. Село было достаточно большое, но на данный момент там никто не проживает. Соответственно, возникает логичный вопрос: какими силами восстанавливать храм. Церковь находится в руинированном состоянии, — рассказывает благочинный Орловского церковного округа иеромонах Никодим (Полушкин). — Что касаемо легенд, под собой они не имеют никакого исторического основания, чаще это домыслы и предрассудки людей.

Туристам же, забредающим сюда, напоминают: храм — прежде всего место для молитвы и совершения церковных таинств.

— Пребывать на территории храма, не важно, в каком состоянии он находится на данный момент, нужно прежде всего с благоговением, памятуя о Боге, — говорит иеромонах.

***

…Уходишь, оборачиваясь, а на душе легко. Словно в гостях побывал и не успел за порог перейти, а тебя снова ждут обратно. И парит над полями уже вечерняя дымка, и лес скрывает из виду разрушенную колокольню.