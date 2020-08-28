«Цифра» в нашей жизни. Итоги интернет-опроса

Цифровизация стала частью нашей жизни. А качество жизни граждан зависит от того, насколько организовано системное развитие и внедрение цифровых технологий в разных сферах. Как относятся к этому жители региона?

Газета «Кировская правда» провела интернет-опрос читателей на тему того, как они применяют информационные технологии в своей жизни. Выяснилось, что многие берут их на вооружение и успешно пользуются различными сервисами.

Так, 74,3 процента опрошенных осуществляют в интернете платежи, перевод денег и другие финансовые операции. Это ускоряет процесс и делает его весьма удобным.

Порядка 56 процентов респондентов пользуются онлайн-сервисами по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Среди них, безусловно, – портал госуслуг, на котором зарегистрированы 80 процентов жителей региона. Это не только быстро, но и экономически выгодно. Здесь можно получать скидки при оплате госпошлины, например, на водительское удостоверение, на замену паспорта.

Треть участников опроса искали посредством интернета работу. Ещё почти столько же проходили онлайн дистанционное обучение, что стало весьма актуальным в условиях самоизоляции.

Ну и практически все респонденты – 94,5 процента – заявили, что узнают новости в интернете. Кстати, у «Кировской правды» есть свои интернет-ресурсы, на которых ежедневно размещается свежая информация. Это сайты kirovpravda.ru, vyatkakirov.ru и группы в соцсетях: facebook.com/kirovpravda, vk.com/vyatkakirovtockaru, vk.com/vyatka555.