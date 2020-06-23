Чемпионат по компьютерному многоборью: впервые в режиме онлайн

В областном центре прошёл VII областной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста.

Участников чемпионата приветствовали глава региона Игорь Васильев, заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев, и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих, управляющий отделением Пенсионного фонда по Кировской области Николай Пасынков, председатель отделения Союза пенсионеров России по Кировской области Ольга Колесникова.

— Я очень рад видеть вас на седьмом чемпионате Кировской области по компьютерному многоборью. Сегодня эпидемиологическая ситуация в стране налаживается, но, исходя из соображений безопасности, мы не можем встретиться с вами лично. К счастью, есть современные технологии, которые позволяют нам видеть и слышать друг друга, даже когда мы находимся за десятки и сотни километров. В знании и владении этими технологиями вам и предстоит сегодня сразиться. Хочется пожелать каждому из вас успехов, удачи и, конечно, здоровья! — сказал губернатор Игорь Васильев.

Организаторами чемпионата являются министерство информационных технологий и связи Кировской области, региональное отделение Пенсионного фонда РФ и Союз пенсионеров России.

На мероприятие приехали 43 человека из 28 муниципальных образований Кировской области. Самому старшему участнику исполнилось 73 года. Участники выполнили конкурсные задания из дома или с площадок районных администраций. На выполнение заданий отводилось два часа. За это время участники показали свое умение пользоваться текстовыми редакторами и поисковыми системами, работать с сайтом Пенсионного фонда. Ответы на задания они прислали по электронной почте жюри чемпионата. Кроме того, каждый участник подготовил домашнее задание — создал презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы».

— Седьмой чемпионат – это значит уже есть история. На первых чемпионатах необходимо было нарисовать открытку, написать и отправить письмо по электронной почте, поработать с порталом госуслуг. Каждый год задания усложняются. Это говорит о том, что интеллект старшего поколения очень высок. И с каждым чемпионатом вы стремитесь к новым знаниям и свершениям, — отметил управляющий отделением Пенсионного фонда по Кировской области Николай Пасынков.

Победителей многоборья определили в номинациях «Уверенный пользователь» (Валентина Бузмакова из Афанасьевского района) и «Начинающий пользователь» (Наталья Осколкова из Верхнекамского района). За «Лучшее домашнее задание» отмечена Тамара Даниленко из Юрьянского района. А самым мудрым участником стал Анатолий Мершиев из Юрьянского района.

Победители и призёры представят Кировскую область на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего возраста, который пройдёт 9 июля также в режиме онлайн.

Фото Александра ПАПЫРИНА