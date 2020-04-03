Чем занимаются кировчане, оставшись на неделю дома

«Поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома». Многие жители Кировской области прислушались к этим словам президента России и последние несколько дней покидают пределы своих квартир лишь в исключительных случаях.

О том, чему можно посвятить неожиданно появившееся свободное время, известные кировчане и наши земляки, живущие за пределами региона, рассказали корреспонденту «КП», а также на своих страницах в соцсетях.

Разобрать кладовку или файлы на компьютере

Так, исполнительный директор «Опоры России» по Кировской области Егор Поспелов на нерабочей неделе из дома выходил лишь до магазина и на небольшую утреннюю пробежку, которую отменять не стал — готовится к будущим стартам.

«Давайте будем честными: у каждого найдётся дома десяток дел, до которых никогда не доходят руки, — говорит Егор. — Почитать книги, провести генеральную уборку, разобрать балкон, кладовку или файлы на компьютере, заняться творчеством, научиться что-то делать (с помощью онлайн-курсов или роликов на YouTube), посетить виртуальную экскурсию, позвонить родственникам: Давайте будем выходить из дома только по острой необходимости, а не просто «погулять компанией друзей». Чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее всё закончится, и мы дальше будем жить своей жизнью».

Пересмотреть киноклассику

Продюсер, шоумен, артист и блогер Руслан Мамедов в условиях карантина пересматривает классику отечественного кино (например, очень обрадовался очередному показу по ТВ советского фильма «Приключения Электроника»), общается с друзьями в Сети и принимает предложения о будущей работе.

«Так приятно вчера было получить сообщение: «Вы можете провести осенью свадьбу в Москве?», — написал Руслан на своей странице в Facebook. — И это сейчас-то, когда все напуганы и, кажется, что жизнь замерла. А я верю, что всё ещё будет!»

Побыть с детьми

Кировский уполномоченный по правам ребёнка Владимир Шабардин отмечает, что нерабочие дни — уникальный шанс для всегда занятого человека пообщаться с близкими. «Когда все дома: Редкая возможность устроить кулинарную олимпиаду, турнир по настольным играм и посмотреть двухчасовой концерт группы «Чайф» в прямом эфире, — говорит Владимир Валерьевич. — Дети с интересом узнали, что много лет назад, когда их папа был не такой занятой, он прекрасно готовил луковый суп и картофель по-мексикански, и теперь требуют немедленного подтверждения. Грозятся не отстать».

Также на своей странице в Facebook Владимир Шабардин разместил фотографии, сделанные (через стекло автомобиля!) возле кировских парков в прошлые выходные. На них — немало молодых людей, прогуливающихся целыми компаниями. «Посмотрите официальные данные по Москве, — призвал детский омбудсмен. — Процент тяжелобольных моложе 40 лет довольно высок! Оставайтесь дома!»

Заняться изучением истории

Тележурналист ГТРК «Вятка» и историк Алексей Фоминых продолжает свои исследования вятского прошлого, которыми можно успешно заниматься и из дома. На своей странице в «Инстаграме» Алексей напомнил историю о том, как в 1830 году многие губернии России были закрыты на карантин из-за холеры. «Александр Сергеевич оказался «заперт» в карантинном Болдино. Но серьёзно рассматривал вариант перебраться в Вятку! В Вятке не было холеры, — пишет Фоминых. — До Вятки в итоге поэт так и не добрался, хотя и писал 4 ноября 1830 года будущей жене в письме из Болдина в Москву: «Мне кажется, что Вятка ещё свободна. В таком случае поеду на Вятку». Впрочем, возможно, и был Пушкин в Вятке, только воспоминаний об этом не сохранилось»

Кстати, пост историка об этом факте в соцсетях сопровождается стихотворением вятского поэта Овидия Любовикова «Пушкин в Вятке»:

Но больше ждать невмочь.

Лошадку

Велит закладывать скорей,

И Пушкин скачет,

скачет в Вятку

В объезд суровых сторожей.

Посмотреть спектакль в режиме онлайн

Другой кировский историк и автор проекта «Пешком по Вятке» Антон Касанов из дома посмотрел спектакль Кировского драмтеатра «Джульетта выжила». И порекомендовал оценить постановку (выложенную в Сеть театром) другим кировчанам.

«Речь в «Джульетте:» идёт о недалёком будущем, в котором люди почти не выходят из дома из-за вирусов, всё делают в интернете и с ностальгией вспоминают «нулевые» годы, — отметил Касанов в соцсетях. — В общем, актуальная постановка с потрясающим юмором. Большое спасибо всем причастным к созданию постановки».

Вятский фотограф (некогда — фотокор «Кировской правды», а сейчас — автор снимков для «Российской газеты») Сергей Михеев тоже сообщает в соцсетях о просмотренных интересных онлайн-трансляциях. «На сайте Московской консерватории просмотрел концерт в прямом эфире, — написал Сергей. — Зал пустой, артист на сцене один, на заднем плане маячит телеоператор. О дивный новый мир…»

«Сидеть дома и не гулять», а спектакли и концерты смотреть виртуально призывает земляков и другой фотограф — Владимир Широков, уроженец Кирово-Чепецка, живущий сейчас в столице и снимающий звёзд шоу-бизнеса. Не выходя из квартиры, он сделал «антивирусный» фотоплакат, который будет убеждать жителей Российской Федерации быть дома. Кроме того, Широков пожелал всем «благоразумия в ближайшие дни, а также скоростного домашнего интернета».