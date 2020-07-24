Честный ЗНАК в Кирове: что показали три недели работы

С 1 июля в России маркировка обуви стала обязательной. Без специальных кодов запрещено выпускать, импортировать, а также продавать эту продукцию оптом или в розницу.

Теперь покупатели смогут самостоятельно проверить легальность товара – через приложение в смартфоне «Честный ЗНАК». Достаточно поднести вещь к коду и считать сведения.

Вся информация о товаре и его передвижении поступает в одноимённую систему цифровой маркировки. Таким образом, можно увидеть путь каждой пары обуви от производителя до покупателя. Ожидается, что это полностью исключит контрафакт, поскольку основная задача системы «Честный ЗНАК» — гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции.

Как сообщает «Российская газета», сегодня в системе маркировки обуви зарегистрировано более 55 тысяч компаний: производители и импортёры. Многие из них присоединились к системе в 2018 году, когда стартовал эксперимент. Поэтому большинство участников оборота готовы к переходу на обязательную маркировку, считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки.

Как себя чувствуют в новых условиях кировские обувщики– «Лель», «Бест», «Валенки», «Дельфин» и другие? Об этом наш разговор с министром промышленной политики Кировской области Андреем Перескоковым.

– Когда кировские предприятия присоединились к системе маркировки обуви?

– Подготовку к обязательной маркировке обувной продукции кировские предприятия начали с момента официального сообщения о готовящихся изменениях в правовом регулировании в обувной отрасли, в основном в начале – середине 2019года. Надо сказать, что наши производители ответственно подошли к исполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере маркировки товаров средствами идентификации и сообщили о полной готовности исполнять их.

– Каких действий и расходов это потребовало от производителей обуви?

– Внедрение маркировки товара, безусловно, потребовало от них дополнительных временных и финансовых ресурсов. Основными статьями расходов на внедрение маркировки на предприятиях стали приобретение довольно дорогого оборудования, стоимость лицензий и программных продуктов. Ряд предприятий заявил о создании дополнительных рабочих мест.

– Как изменилась работа предприятий на практике?

– Мы информировали предприятия об этапах введения системы маркировки обувных товаров и онлайн-мероприятиях, проводимых ЦРПТ. В феврале 2020 года был организован обучающий семинар по подготовке к внедрению маркировки продукции.

Сейчас крупные производители обуви говорят о масштабных изменениях в работе: поменялся производственный процесс, складской учёт, работа по приёмке и отгрузке продукции. В период налаживания системы маркировки возросла нагрузка на складских работников, программистов и бухгалтерию. В связи с большим объёмом данных возникают ошибки, связанные с человеческим фактором, а также пока происходят сбои в работе самой системы. Взаимодействие с оператором ЦРПТ проходило интенсивно, порой напряжённо. Некоторые вопросы, связанные с маркировкой товара, требовали проработки, на это уходило до нескольких месяцев.

– Что показал ваш опыт существования в этой системе?

– Поскольку официально обязательная маркировка обуви действует несколько недель, об опыте говорить рано. В целом кировские предприятия уверены, что со временем система маркировки позволит увеличить на рынке долю добросовестных предпринимателей путём сокращения конкуренции со стороны недобросовестных участников оборота. Кроме того, она снизит расходы на логистические операции и позволит оптимизировать инвентаризацию продукции за счёт цифровизации торговли и внедрения в деятельность хозяйствующих субъектов электронного документооборота.

Есть мнение…

Елена Шаромова, директор по качеству ООО «Вахруши – Литобувь»:

– Мы зарегистрировались в системе в феврале 2019 года, работать с маркировкой продукции начали с января 2020 года, тогда же начали отгрузку маркированной продукции покупателям.

Потребовались закупка программного обеспечения (в том числе вступительный взнос в Ассоциацию Юнискан – 25 тысяч рублей) и оборудования на сумму 290 тысяч рублей.

Для обеспечения маркировки продукции мы увеличили штат на четыре сотрудника – два комплектовщика и два грузчика. Также внесли изменения в процессы сдачи обуви с производства на склад готовой продукции, приёмки закупной продукции, отгрузки изделий покупателям.

Пока ещё происходят сбои в работе Центра развития перспективных технологий и его сайта. А потому приходится постоянно контролировать процесс, писать и звонить в техподдержку ЦРПТ. Программисты ЦРПТ пишут доработки, в связи с этим бывают проблемы с обновлением программного обеспечения.

Очевидно, что на сегодняшний день оператор не готов полностью к работе в этой системе: не весь функционал доработан, затруднения в работе сайта. Некоторые обращения обрабатываются дольше установленного оператором срока.

Как всё началось

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 620 в целях разработки и апробации механизмов маркировки и мониторинга обувных товаров правительство Российской Федерации постановило провести с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации.

Потом началось поэтапное введение обязательной маркировки обуви.

С 1 июля по 1 октября 2019 года участники оборота должны были зарегистрироваться в системе, подать заявки на регистраторы эмиссии кодов и начать маркировать остатки по упрощённой схеме.

С 1 октября 2019 до 1 июля 2020 года участникам оборота обувной продукции следовало приобрести регистратор эмиссии, завершить маркировку остатков, перейти на электронный документооборот, подключить сканер для считывания кодов, настроить онлайн-кассу для работы с маркировкой, подготовить софт – кассовую программу, которая может регистрировать продажи маркированных товаров.

С 1 июля 2020 года наступил запрет оборота немаркированной обувной продукции в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860 (ред. от 02.03.2020) «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

Маркировка обуви, произведённой или приобретённой до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения. Возможность импорта немаркированной обуви сохранится до 1 августа, если она была приобретена по договорам до 1 июля.