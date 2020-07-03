Чтение – вот лучшее учение…

В период карантинных ограничений, во времена пандемии многие из нас научились дистанционно работать или активно пользоваться образовательными программами по интернету, посещать виртуальные мастер-классы и общаться на расстоянии. И всё же ничто не может заменить книги и живого общения с интересным собеседником. Именно в этом, пожалуй, и заключается основа будущего ренессанса библиотек, которые дают прямую возможность прикоснуться к доверенным источникам информации и поговорить со знающими компетентными людьми.

Первая в России

Такими обновлёнными культурными центрами и предстают перед своими посетителями сельские модельные библиотеки. Первая из них на территории нашей области (и первая в России!) была открыта в селе Московское Афанасьевского района. В последний день июня такое же знаменательное и долгожданное событие произошло в посёлке Безбожник Мурашинского района. И, наконец, ещё одна модельная библиотека планируется к открытию в сентябре этого года в селе Филиппово Кирово-Чепецкого района.

– Что составляет основу проекта «Модельная библиотека»? Во-первых, это особый дизайн, который предусматривает и цветовое оформление помещений, и наличие индивидуальной мебели, которая должна быть достаточно мобильна и свободно перемещаться. Во-вторых, это не просто библиотека в чистом виде, где читатель может получить книгу или поработать в читальном зале, это и игровые, и образовательные зоны. Не случайно приобретено много техники, плазменных досок и столов для виртуальных экскурсий, для образовательных и развивающих программ. Фактически это новое культурное пространство, – подчёркивает министр культуры Кировской области Татьяна Мазур – Раньше подобные проекты были единичны по России, это действительно была модель, пример, образец – к чему нужно стремиться. Сегодня национальный проект «Культура» позволяет значительно расширить это число. Уже отправлены в Москву ещё шесть заявок на сельские библиотеки – проект предусматривает возможность предоставления федеральных средств в размере 5 миллионов рублей. Плюсом ещё 4 заявки на районные библиотеки. (Здесь финансирование составляет порядка 10 миллионов). По открытию модельных библиотек мы впереди России всей и рассчитываем, что до 2024 года национальный проект «Культура» позволит нам получить ещё не менее 20 таких культурных центров.

За общением, за знаниями

Сразу при входе в обновлённую библиотеку посетителя встречает информационный отдел. Следом – абонемент: книжки для детей, книги для взрослых.

– Что сегодня предпочитают читать жители Безбожника? – поинтересовался, знакомясь с сельской библиотекой, губернатор.

– Мужчины – фантастику, а женщины – любовные романы, – последовал оперативный ответ.

– Но вот передо мной полка с духовно-нравственной литературой. А прямо напротив библиотеки я заметил здание церкви… При этом посёлок называется Безбожник. Интересно, как батюшка относится к такому названию?

– Он старается нас называть Лесной посёлок.

– И его понять можно, – улыбнулся Игорь Васильев.

Во втором зале были размещены компьютеры, оборудован домашний кинотеатр, с экрана которого с приветствием обратилась к собравшимся заместитель министра культуры России Ольга Ярилова:

– От всей души поздравляем вас с открытием новой библиотеки, модельной библиотеки, библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Радуемся, что и первая модельная библиотека 2020 года была открыта именно в Кировской области в рамках Всероссийского дня библиотек… Модельная библиотека – это не просто библиотека, это современное культурное пространство, образовательный и интеллектуальный центр. Это первый шаг в деятельности обновлённой библиотеки, что подразумевает и новые формы работы, и новые услуги, и новые возможности для самообразования всех жителей района. Отдельная благодарность всем, кто в этот непростой год работал над проектом. Именно благодаря вам библиотека смогла открыться в срок и будет радовать своих читателей уже в новом статусе. Мы убедились, что никакие ограничения не могут помешать созданию новых современных культурных пространств. А значит, позитивные изменения в культурной жизни региона просто неизбежны. Первый год реализации проекта показал живой отклик субъектов РФ, заметно увеличилось количество посещений библиотек. Ситуация начала меняться в положительную сторону даже в тех регионах, где долгое время библиотеки оставались без внимания. Ну а в Кировской области были поддержаны три библиотеки, находящиеся в сельской местности. Важным шагом проекта стала разработка программы по созданию и перспективному развитию модельных муниципальных библиотек в Кировской области в рамках национального проекта «Культура» и в рамках госпрограммы развития культуры. Желаю вам успехов в работе, саморазвития и творчества вместе с читателями. Ведь в новой библиотеке есть всё возможное для осуществления самых смелых идей и начинаний. Не сомневаюсь, что ваша модельная библиотека станет востребованным культурным центром, куда будут приходить жители самых разных возрастов и самых разных поколений за общением, за знаниями, за образованием. И просто для того, чтобы хорошо провести время.

В читатели… с 6 месяцев

С тридцатых годов прошлого века ведёт свою историю посёлок Безбожник, ну а сельская библиотека была основана здесь в 1960 году. Так что ныне у неё шестидесятилетний юбилей, и создание модельного центра стало настоящим подарком для жителей и посёлка, и, без сомнения, всего района. Книжный фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч экземпляров, читателей – без малого 3 тысячи. «Охват населения у нас – 104 процента, – улыбаясь, говорят сотрудники. – Как так? Все просто: свои проекты мы реализуем, как правило, на территории всего района. К тому же самому юному читателю у нас… 6 месяцев».

Проекты «Третий возраст» (обучение пожилых людей работе на компьютере), «Паломничество православной семьи», «Свет добра из-под обложки», «Ремонт библиотеки» в рамках проекта поддержки местных инициатив – долго ещё можно перечислять добрые дела последних лет… Активно работают десять клубов по интересам, половина из которых рассчитана на детей. При этом клуб-долгожитель «Музыкальный салон» отмечает уже своё 45-летие.

– С 2019 года в регионе реализуется масштабный национальный проект «Культура», и очень радует, что первые модельные библиотеки в стране открылись именно в Кировской области, – отметил губернатор Игорь Васильев. – И впечатления от них самые благоприятные. Я уверен, что люди будут с удовольствием сюда приходить и заниматься. Для этого библиотека оборудована всем необходимым, есть компьютеры, есть доступ в интернет. Очень уютный уголок создан и для детей: посмотрите, как они активно пользуются современными информационными технологиями. Это даже не игра, это настоящее живое общение. Кстати, поправки в Конституцию предусматривают закрепление таких традиционных ценностей, как семья, историческая справедливость, целостность нашей страны. И в том числе уделяется огромное внимание культуре. Здесь, в Безбожнике, мы видим, как это реализуется на практике.

* * *

В ходе рабочей поездки в Мурашинский район глава региона Игорь Васильев осмотрел также кинозал районного Дома культуры, обновлённый в рамках национального проекта «Культура», посетил фанерный завод, где состоялось подписание соглашения о социальном партнёрстве между предприятием и администрацией Мурашинского района.

Фото Александра ПАПЫРИНА