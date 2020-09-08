Чтобы в домах кировчан было тепло…

В конце минувшей недели в Кировской области с рабочим визитом находился председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. Глава крупнейшей российской компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, и глава региона Игорь Васильев обсудили реализацию концессионного соглашения по обновлению теплосетей нашего областного центра, подписанного год назад.

Главная цель концессионного соглашения – приведение теплоснабжающего хозяйства в нормативное состояние и в конечном итоге снижение расходов на доставку тепла до потребителя. При этом, к сожалению, реалии сегодняшнего дня таковы: износ оборудования тепловых сетей составляет более 60 процентов. Отсюда и достаточно большой процент аварийных отключений. Чтобы исправить ситуацию и заменить устаревшее оборудование, необходимо большое количество времени, сил и средств. И концессионное соглашение, которое рассчитано на тридцать лет, позволяет решить многие из этих вопросов в оптимальном режиме.

– С Андреем Александровичем Вагнером мы провели серьёзные переговоры и подвели некоторые промежуточные итоги по концессионному соглашению, – сказал на пресс-подходе в правительстве области губернатор Игорь Васильев. – Мы понимаем, что главное в нашей совместной деятельности – удовлетворение населения качественным предоставлением тепла и горячего водоснабжения. Чтобы на практике было как можно меньше отключений, технологических прорывов… Конечно, проведение плановых ремонтов в большом количестве будет всегда вызывать определённое недовольство граждан, поскольку это связано с неудобствами передвижения. Но мы вынуждены и будем это делать впредь, поскольку приводить в соответствие с нормами тепловые сети просто необходимо. И очень важно при этом завершать строительные работы вовремя, в срок восстанавливать движение по улицам и зелёные насаждения…

В текущем году ПАО «Т Плюс» вкладывает в кировские городские теплосети рекордную сумму – 1,2 млрд рублей. Благодаря такому объёму инвестиций обновляется 40 км теплосетей, шесть центральных теплопунктов, строится новая котельная в Вересниках. Соответственно заметно снижается и число аварийных отключений.

В ходе встречи обсуждался и ряд перспективных вопросов, в частности, проблемы мусоросжигания, возможность передачи в концепцию теплосетей города Кирово-Чепецка.

– У этого концессионного соглашения, понятно, будет меньший масштаб, но по смыслу и содержанию оно будет подобно городу Кирову. Мы увеличиваем наше присутствие и определяемся с перспективой развития на 30 лет», – отметил Андрей Вагнер.

Во время визита было подписано соглашение о взаимодействии правительства Кировской области и ПАО «Т Плюс» в период отопительного сезона 2020-2021 гг.