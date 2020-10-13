Игорь Васильев встретился с активом вятских «молодогвардейцев». Губернатор ответил на вопросы юношей и девушек в рамках проекта «Диалог на равных»

Приветствуя участников встречи, губернатор отметил, что за годы своей работы «Молодая гвардия» Единой России» в Кировской области успела стать настоящей кузницей кадров. Многие активисты движения на сегодняшний день – успешные политики, депутаты, руководители региональных органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления.

«Молодая гвардия» принимает активное участие в законотворческой деятельности, патриотическом воспитании молодежи и волонтёрском движении. В период пандемии молодые люди оказывают адресную помощь многодетным семьям и маломобильным гражданам в доставке продуктов, товаров первой необходимости.

– Хочу поблагодарить вас за активную волонтёрскую работу, за сохранения исторической памяти, – обратился Игорь Васильев к участкам организации. – Правительство Кировской области всегда готово к открытому диалогу и конструктивному взаимодействию с вами.

Глава региона ответил на вопросы активистов. Так, губернатора спросили о его мечте.

– Я мечтаю, чтобы Кировская область развивалась и отсюда не уезжали молодые люди. У нас замечательные города – Омутнинск, Мураши, Кирово-Чепецк, где есть уникальные предприятия, где нет пробок, где хочется построить дом и счастливо жить. Мы сейчас делаем всё, чтобы в нашей области открывались современные школы, с настоящими спортивными залами, с бассейном, кинотеатром и концертным залом. Чтобы днём в таких школах были заняты дети, а вечером – взрослые. То есть создаём необходимую для жизни людей инфраструктуру. Вот такая у меня мечта, – сказал Игорь Васильев.

Также молодые люди интересовались тем, планируется ли перевод школ на дистанционное образование в связи с эпидемиологической ситуацией.