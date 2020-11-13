«Чтобы люди увидели изменения к лучшему...»

Спорт – норма жизни

По соседству с яранской спортивной школой и легкоатлетическим манежем накануне нового учебного года был открыт физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Он оснащён турниками, брусьями и кольцами, секторами для прыжков в длину и самыми разными тренажёрами. Именно эту современную спортплощадку, где можно и нормативы ГТО сдавать, и общефизические тренировки успешно проводить, осмотрел перед началом рабочего совещания с главами районов председатель правительства.

Реализованный в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни», этот физкультурно-спортивный комплекс на сегодня единственный в районе. Показали Александру Чурину и спортивный зал, в котором занимаются 470 спортсменов, и легкоатлетический манеж с дорожкой в 200 метров, и футбольное поле. Поделились и проблемами.

– Я проехал сегодня по Яранску – город преобразился. Преобразился потому, что в этом году мы отремонтировали много дорог. И останавливаться на этом не намерены – будем ремонтировать дороги и дальше, – заметил Александр Чурин. – Постараемся укрепить и спортивную базу. Самое главное – необходимо подвести её под нужды населения, создать все условия, чтобы люди закреплялись на этой территории, оставались здесь жить и работать. Будем изыскивать средства, чтобы привести в порядок спортивную школу, дальше её развивать, это же настоящее ядро спортивной подготовки. И в дальнейшем надо подумать о том, чтобы построить здесь и бассейн, и ледовый дворец. Потому что этого явно не хватает. Думаю, нужен комплексный проект. Пусть не очень дорогой, но хорошо продуманный.

Точки роста

Возвращение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. И в целом способы поддержки сельского хозяйства. Ремонт дорожного покрытия непосредственно в районных центрах. Организация транспортных услуг населению. Развитие внутреннего туризма. Планы газификации юго-запада области. Программы капитального ремонта и переселения из ветхого жилья. Поиск инвесторов. Работа с лесопользователями. Привлечение и закрепление молодых специалистов на селе.

Организация работы с региональным оператором по сбору мусора. Закупка контейнеров в муниципальную собственность и их содержание…

Весьма велик оказался перечень вопросов, которые волнуют сегодня руководителей районов. И непросто, но необходимо находить на них оптимальные решения.

– Не секрет, что в советское время Яранск был достаточно развитым экономическим районом, – напомнил в начале рабочего совещания председатель правительства области. – И не только с точки зрения развития сельского хозяйства, но и развития промышленности. К сожалению, за последние годы многое утрачено. И сегодня нам очень важно обменяться мнениями, разобраться в том, какие есть перспективы, на что обращать внимание. Как вы сами видите будущее своих районов. И самое главное, какие шаги необходимо сделать, чтобы достичь ваших планов в реальности.

Дороги, дороги…

Среди прочих обсудили на совещании вопросы ремонта дорог в районных центрах.

Сейчас, когда в Кировской агломерации активно реализуется программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всё больше дорожных покрытий приходит в нормативное состояние. В областном центре это особенно заметно. За последнее время хорошо продвинулся вопрос и по ремонту региональных дорог. Едете из Кирова в тот же Яранск – практически не тряхнёт. Теперь на очереди ремонт дорог в райцентрах, поселковых дорог.

– Эта программа продолжается. Уже выделяются деньги на следующий год, – сообщил Александр Чурин. – Единственное, сейчас критерий отбора – это численность населения. Поэтому многие малые посёлки в программу не попадают. Возможно, из дополнительных доходов мы изыщем средства и несколько изменим подходы, чтобы охватить как можно большее количество районных центров и привести их улицы и дороги к нормативному состоянию…

В следующем году в Яранске начинает работу новый современный асфальтовый завод. Это приведёт к развитию дорожно-строительных мощностей, при ремонте дорог всего юго-запада области будут применять новые асфальтовые покрытия. Соответственно, это значительно увеличит срок службы.

– У нас не так много денег, чтобы постоянно возвращаться на одни и те же участки, без конца их латая, – отметил Александр Анатольевич. – Нам нужно делать дороги качественно, чтобы они служили долго. Поэтому у нас в приоритете развитие региональной сети. Нам надо сделать хорошие дороги не только в Кирове, Яранске, Кикнуре, Санчурске, но и внутри районов. Вот тогда будет развитие территорий, тогда появляется инвестор, будут появляться новые производства. И люди будут видеть изменения к лучшему.

Вокруг транспорта

На постоянном контроле правительства региона и вопрос транспортного обслуживания населения. Во многих районах – это давняя больная проблема.

– Мы планируем переход на такие контракты с автоперевозчиками (и это будет практически госзаданием), когда оплачивается пробег. На какое расстояние перевозчик перевёз пассажиров – эти километры и пойдут в зачёт, – сказал Александр Чурин. – Пока на следующий год в качестве пилотного проекта берём Кировскую городскую агломерацию – города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Там и заключаем такие контракты, причём контракты длительные. На срок до семи лет, на так называемый жизненный цикл автобусов. Для чего это делаем? Мы рассчитываем привлечь частных предпринимателей и дать понять им глубину планирования. И уже на основе этого опыта будем формировать и предъявлять требования к транспортному подвижному составу, какой нам необходим. Согласитесь, смысла гонять «пазики» между районными центрами, наверное, нет никакого. Надо переходить на современные транспортные средства.

Эти недобросовестные подрядчики

И сегодня, к сожалению, нередки случаи, когда подрядчик принял на себя выполнение каких-либо работ, но или не исполнил их с должным качеством, или совсем не выполнил свои обязательства. И ищи его потом как ветра в поле.

– Такие случаи в памяти. К нам порой приезжают из районов и заявляют: «У нас есть свой подрядчик…» Проходит время. Снова делегация из района, уже с просьбой о помощи: «Ни дороги нет, ни подрядчика нет. Что делать?..» Действительно, что делать, деньги-то потрачены, – говорит председатель правительства. – Выход один: надо внимательно подходить к выбору подрядчика. Допустим, для примера, «Вятавтодор». Это государственная компания, с которой мы можем спросить. Которая после того, как выполнила ремонт улиц, на следующий год никуда не исчезнет. Компания, у которой есть ресурсы, вся необходимая техника и специалисты, которая является добросовестным налогоплательщиком, платит заработную плату… Именно на такие компании и следует ориентироваться.

Что делать с полигоном?

По проекту срок действия полигона в Яранске близок к завершению. Но это в теории, на практике же на объекте ещё имеются достаточные реальные резервные мощности. Для того чтобы полигон продолжал работать в рамках действующего законодательства, министерство охраны окружающей среды планирует провести совместно с контролирующими органами дополнительные обследования.

Меняются в области и принципы работы регионального оператора, пересматриваются вопросы транспортирования отходов. Сейчас вывоз отходов выполняют транспортные предприятия. А если какая-то компания уйдёт с рынка – что тогда? Тогда произойдет сбой вывоза мусора, что допустить никак нельзя. Поэтому к этой работе будет подключён «Вятавтодор», который закупит современные мусоровозы.

Планируется выработать и общий для региона подход к закупке контейнеров, которые бы находились в муниципальной собственности.

…После завершения работы совещания все прозвучавшие предложения и пожелания будут направлены для рассмотрения в министерство внутренней политики региона, а такие кустовые встречи решено проводить регулярно.