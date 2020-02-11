Что делать с мусором? Перерабатывать!

Комплексное предприятие по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Необходимость в таком объекте не вызывает сегодня никаких сомнений. Впрочем, это и требование законодательства, и главные посылы государственной политики по созданию современной системы обращения с коммунальными отходами и мусором.

Такое предприятие планировалось создать в регионе уже давно, серьёзная подготовка шла начиная с 2008 года. Уже тогда была разработана концепция по обращению с отходами, перспективные планы подтвердила генеральная схема очистки территории, которая была утверждена правительством области в 2014 г. Чуть позже этот объект фигурирует в территориальной схеме обращения с отходами, которая прошла два публичных обсуждения и в итоге была согласована и утверждена. Соответственно, это не сиюминутное решение, а осознанный, выверенный и взвешенный со всех точек зрения шаг.

Объект предназначен в первую очередь для обращения с отходами таких крупных муниципальных образований, как город Киров, город Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкий район, поскольку из общей массы отходов (а это порядка 316 тысяч тонн) 180 тысяч тонн, или 58 процентов, ежегодно образуется непосредственно на территории этой агломерации.

– Создание данного объекта с экологической точки зрения имеет целый ряд положительных моментов, о которых я не могу не сказать, – подчеркнула на встрече с журналистами Алла Албегова. – Во-первых, это объект замкнутого цикла. Напомню, что в последнем послании Президента предложено уменьшить количество отходов, направляемых на полигоны, должен вводиться раздельный сбор мусора и должны строиться предприятия с замкнутым циклом. В свете этих требований федерального центра мы и работаем.

Также объект обеспечивает приоритет сортировки и переработки над полигонным захоронением, значительно сокращая потребности в подобном захоронении.

Третий момент: данное комплексное предприятие создаёт основу для внедрения раздельного сбора мусора, поскольку отсутствие перерабатывающих мощностей просто не позволяет сейчас вводить раздельный сбор. Наконец, на объекте будут использованы экологически безопасные технологии, современные решения по сортировке отходов и вовлечению их во вторичный оборот.

Оглянемся на соседей

Интересно, а как борются с отходами наши ближайшие соседи? Информация весьма показательна. Так, в Костромской области мусоросортировочный завод расположен на расстоянии полутора километров от города Костромы. В Нижегородской области крупнейшее в Приволжском федеральном округе мусоросортировочное предприятие находится между Нижним Новгородом и Дзержинском – двумя самыми крупными населёнными пунктами региона. Более того, объект по сортировке и переработке пластика находится в центре Нижнего Новгорода, на расстоянии всего 300 м от ближайшего жилья. В Чувашии, в городе Новочебоксарске, мусорообрабатывающее предприятие расположено прямо в границах городского поселения. Подобные же примеры можно привести и по Липецкой, Челябинской областям. Вплотную подошла к строительству двух крупных предприятий по сортировке мусора Удмуртия. Нет сомнения, что и вятские жители имеют полное право на создание цивилизованной системы обращения с коммунальными отходами.

Создание подобного комплекса – это, по большому счёту, возможность реализации общественного запроса, о котором в последнее время активно говорят не только экологические активисты, но и просто обычные люди.

При этом надо помнить, что значительное удаление объекта обращения с отходами от места образования мусора резко увеличивает плату граждан за ТКО.

– В случае значительного удаления объектов по сортировке, переработке и размещению отходов от источников их образования – и это ни для кого не секрет – намного увеличивается тариф, – ещё раз напомнила министр охраны окружающей среды региона. – Показательные цифры: каждые 10 км вывоза отходов с такой агломерации, как Киров, Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкий район, увеличивают затраты на 100 миллионов рублей. Это 7 процентов в тарифе затрат на транспортирование. И если мы захотим планируемый объект отнести за 100 км – это плюс миллиард рублей. И плюс 70 процентов расходов в тарифе… Давайте спросим наших граждан, готовы ли они к повышению платы. Наш мусор, понятное дело, никому не нужен. И наши экологические вопросы мы должны решать сами. И решать с учётом интересов всего общества.

При этом новое предприятие – это всегда новые возможности и новые точки роста для любой территории. Это в первую очередь налоговые поступления в муниципальное образование, на территории которого создаётся объект. Новое предприятие, безусловно, будет зарегистрировано в Федяковском поселении. И, конечно, это новые рабочие места. На начальном этапе планируется создание объекта с рабочими местами на 130 человек.

Общественные обсуждения

С 10 февраля началась официальная процедура общественного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по созданию в нашем регионе комплексного объекта сортировки и переработки отходов. Это обязательная часть процедуры подготовки материалов, установленная законодательством, которые затем поступят на государственную экологическую экспертизу. В официальных источниках федерального, регионального и местного уровня уже опубликованы соответствующие извещения. Всего будет проходить три этапа. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 10 февраля по 10 октября текущего года. Место проведения общественных слушаний – Федяковское сельское поселение Кирово-Чепецкого района, где планируется размещение объекта.

– Первым этапом является обсуждение технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Оно пройдёт в форме сбора предложений, которые будут учтены и отражены в итоговом техническом задании. Затем состоится общественное обсуждение предварительной оценки воздействия на окружающую среду, где точно так же будет проведён сбор предложений. Далее будут организованы общественные слушания с участием граждан, после которых ещё месяц продолжится приём предложений. На третьем этапе будет обсуждаться вся проектная документация в окончательном виде, – подробно рассказала Алла Албегова – И в конечном итоге все материалы направляются на две государственные экспертизы: государственно-экологическую и государственную экспертизу проектной документации. И у меня, как эколога, позиция в этом вопросе абсолютно принципиальная: если не будет положительного заключения государственной экологической экспертизы по данному объекту, объект реализован быть не может!

Вопросы министру

– Будет ли на объекте предусмотрен мусоросжигательный завод?

– Нет, не будет. И не планируется.

– Намерены ли расширять действующий полигон в Лубягино?

– Остаточная мощность этого объекта рассчитана еще на 3 года. После этого объект будет закрыт и рекультивирован.

– Какова планируемая мощность объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами?

– 180 тысяч тонн отходов – это основные объёмы от трёх муниципальных образований. Соответственно, объект предусматривается на 200 тысяч тонн.

– На какой срок работы рассчитан будущий объект?

– Пока сложно сказать, но такие объекты создаются на срок не менее 20­25 лет.

– Сколько потребуется средств на его строительство?

– Конкретно стоимость объекта будет определяться проектными решениями. Но если взять объекты-­аналоги, то это порядка полутора миллиардов рублей. Мы рассматриваем различные источники финансирования, в том числе и привлечение средств федерального бюджета. Возможны частные инвестиции. Рассматриваются вопросы выпуска облигаций в открытый доступ.

– Каким образом безвредно обрабатывать отходы?

– В процессе сортировки будут образовываться такие простые и всем понятные фракции, как, например, органика. И органика по данным морфологического состава – а мы имеем абсолютно точные цифры по данным двух сезонов – составляет 32 процента. Для переработки органики есть общеизвестные и простые технологии – так называемые технологии биологического компостирования: измельчение, размещение на площадках с укрывным материалом. Какое-­то время сырьё отлёживается, доходит до своих кондиций и дальше может быть использовано в качестве технического грунта, для благоустройства территорий.

По остальным фракциям. Макулатуры образуется примерно 15 процентов, текстиля – 6 процентов, стекла – 10, пластика – 14. И прочие – 20 процентов.

Какие конкретно технологии станут здесь использоваться, будет отражено в проекте. Но они есть, известен и мировой опыт.

– Пока объект не построен, раздельного сбора мусора не будет?

– Мы понимаем, что этим вопросом заниматься надо. Но на сегодня отсутствуют экономические механизмы учёта раздельного сбора в тарифе населения. Второй момент. Даже если мы отсортируем какие­то фракции, их необходимо куда-­то отвезти. И здесь экономика и логистика тоже играют свою роль. Если эти мощности на территории региона есть – это одна возможность, если их нет – значит, мы вынуждены возить отходы в соседние регионы. Будет ли это окупаться, будет ли это с экономической точки зрения рентабельно, надо изучать.

– Не рассматриваются ли другие места размещения объекта?

– Изначально рассматривалось 26 площадок. Этот вопрос прорабатывался довольно давно – и специалистами Минсельхоза, и Минлесхоза, и главами муниципальных образований. Были различные критерии. В том числе и отсутствие каких­либо ограничений: отдалённость от населённых пунктов, отсутствие ограничения с точки зрения охранных зон, водоохранных зон, отсутствие земель Гослесфонда и обрабатываемых частных земель сельхозназначения. И по итогам отбора из этих 26 участков осталось пять. В окончательном варианте остался только один – Лубягино.

Но я ещё раз хочу заострить внимание на следующем. Мы можем, наверное, поискать участки и за 300 километров. Наверное, это возможно. Но самое главное – максимальный объём образованных отходов находится в центре Кировской области. И любые наши пожелания отнести объект куда­-нибудь подальше напрямую скажутся на плате наших граждан. На нас с вами. Мы будем платить в разы больше.

– Где гарантии, что данное строительство не будет иметь проблем, какие есть

у ряда полигонов?

– Ещё классик русской литературы Крылов сказал, что сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. И большая беда, если кто­-то занимается не своим делом. Если мне нужно пошить костюм, а я не умею это делать, я обращусь к портному, который профессионал в своём деле. И он это сделает гораздо лучше. Здесь то же самое. Оценка безопасности объекта даётся экспертами. И положительное заключение экспертизы – это и есть гарантия безопасности.