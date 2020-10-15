Что известно о 28-летнем кировчанине Богдане Кияшко из проекта «Голос»

Теперь кировчане знают, за кого болеть в новом сезоне популярного телепроекта Первого канала «Голос» (12+). В прошлую пятницу участником шоу стал 28-летний представитель Вятки Богдан Кияшко. Его выступление оказалось столь убедительным и ярким, что в сторону исполнителя повернулись кресла сразу трёх членов жюри…

Идея фикс: «Пойти к Шнуру!»

Первой была певица Полина Гагарина. Затем – практически одновременно – развернулись рэпер Баста и Сергей Шнуров.В итоге кировчанину пришлось делать сложный выбор: кто из этой троицы станет его наставником. После некоторых колебаний Богдан предпочёл команду Шнура.

– Конечно, первой повернулась Полина Гагарина. И у меня до сих пор кошки скребут на сердце и на душе, потому что я не пошёл к ней, – признался исполнитель в интервью проекту «Голос». – Но у меня изначально была идея фикс: «Пойти к Шнуру! Пойти к Шнуру!». Конечно, стоя на сцене, очень хотелось попасть и в команду к Полине, потому что она перечислила сразу несколько объективных причин, почему я должен так сделать. Но…

Мог стать спортсменом, но выбрал хор

Богдану – 28. Он из Кирова. Последние несколько лет живёт в столице. На сцене проекта музыкант рассказал, что родители «пытались вырастить из него спортсмена, впрочем, это не удалось». Парня не интересовали ни футбол, ни компьютерные игры. Гораздо больше его привлекали и завораживали музыкальные инструменты.

За компанию с одноклассниками Богдан записался в хор «Орлята», где под руководством дирижёра Ирины Халявиной начался его музыкальный путь. В составе кировского коллектива молодой человек поучаствовал в первых конкурсах и фестивалях, в том числе в Германии.

Затем поступил в престижное музыкальное училище им. Гнесиных. А десять лет назад, став уже полноправным столичным жителем, Кияшко начал работать в ресторанах (как тапёр, пианист, музыкант-эксцентрик). И этого, кстати, нисколько не стесняется.

– Это мой хлеб, – говорит исполнитель. При этом Богдан отмечает, что, несмотря на неплохие заработки в ресторанах, стремление к успеху и чему-то гораздо большему у него не делось никуда.

Кировский краеведческий музей как аргумент

Для «слепых прослушиваний» кировчанин выбрал англоязычный хит из 1960-х – песню «Пиф-паф, мой милый застрелил меня» (BangBang), которую в России многие знают по саундтреку к фильму «Убить Билла».

– Я по-своему раскрасил её, аранжировал под себя. В результате смог показать и голос, и драматургию, и свои возможности игры на инструменте. Выбор песни оказался удачным, – считает музыкант.

И это действительно так. Не всегда в «Голосе» случается подобная конкуренция наставников за будущих учеников. Сергею Шнурову пришлось привести «железобетонные» аргументы в пользу того, что Богдан должен войти в его команду:

– Во-первых, я был в Кирове. Во-вторых, я ходил в кировский краеведческий музей. А в третьих, я лично знаю Стаса Намина. Это совпадение, которое должно подсказать, в какую команду пойти.

В театре Намина и в спектакле Соловьёва

В театр Стаса Намина кировчанин пришёл сразу после окончания ВГИКа. Для него это стало сбывшейся мечтой об актёрской профессии. Кстати, в работе в театре пришлось сделать небольшой перерыв на армейскую службу. Однако потом Богдан вернулся на сцену.

Позже кировчанин работал с известным режиссёром Сергеем Соловьёвым. Сыграл заглавную роль в его постановке «Иванов». Кроме того, увидеть Богдана Кияшко можно было и в постановках других режиссёров («Вишнёвый сад», «Подарки Чёрного ворона»). Актёр успел попробовать себя в кино и рекламе (например, предстал в образе солиста хора в ролике «Новый чайник от Леран»).

На интернет-странице базы данных российских актёров «Кинолифт» кировчанин отмечает, что в его багаже – работа в нескольких «кочевых» (читай: антрепризных) спектаклях.

– В одном из них приобрёл навыки актёра-кукольника со штоковой марионеткой, – рассказывает Кияшко. – Мечтаю сыграть серьёзные роли, наполненные внутренней силой и интеллектом, но хорошо чувствую себя и в комедии. Также хочется сняться в историческом кино…

Ещё один телепроект 2020 года

– Из своих 28 лет 18 я занимаюсь музыкальной практикой. Но пока это не дало мне широкой известности, – сказал Богдан в интервью Первому каналу. – Всё, что со своей стороны я должен был сделать, я делал. И буду делать дальше, потому что пределов совершенству нет. Но, что касается продвижения и карьеры, участие в проекте в команде Сергея Шнурова для меня сегодня – самый лучший вариант.

Кстати, до «Голоса» музыкант поучаствовал в другом телепроекте 2020 года. Речь – о программе «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Здесь Богдан исполнил песню Игоря Саруханова «Скрип колеса». Жюри отдало певцу лишь 46 голосов, которых оказалось недостаточно для дальнейшего участия в проекте. Возможно, оно и к лучшему. Ведь в таком случае участия в «Голосе» могло и не быть.

Вместо сцены – балкон

Интересно, что в мае 2020-го музыкант неожиданно стал героем публикаций столичной прессы. Уважаемые издания рассказывали о «загадочном исполнителе хитов с балкона» – молодом певце, который в условиях пандемии и самоизоляции начал давать «балконники»:концерты с балкона под аккомпанемент электропианино на Краснохолмской набережной Москвы.

Редкие прохожие и соседи отмечали, что исполнитель «внешне очень похож на певца Муслима Магомаева». Послушать пение Богдана (а это был он) многие стали приходить семьями – разумеется, с соблюдением социальной дистанции.

Когда музыкант замечал, что люди стоят слишком близко друг к другу, концерт приходилось прервать.

– Дорогие мои, помните про карантин! Отойдите друг от друга на два метра! – говорил собравшимся Кияшко. После чего продолжал исполнять «О, море, море!», «Королеву красоты» и «Лучший город Земли».

Кстати, услышать и увидеть выступления певца можно было и в интернете. На своей странице в Инстаграм Богдан вёл прямые эфиры с «балконников». И их многие заметили. Зрители не только оставляли свои лайки, но и перечисляли деньги за выступления.Самый большой перевод был на 15 тысяч рублей, рассказывал певец. Кроме того, Богдан получил предложение снять клип с профессиональной командой.

Всё это было очень важно, ведь пандемия серьёзно изменила жизнь Богдана. Музыканту пришлось, как и другим жителям столицы, остаться дома и на некоторое время лишиться привычной работы.

* * *

Девятый сезон проекта «Голос» только начинается. Кировчане в соцсетях обещают болеть за земляка. А Богдан собирается проявить все свои таланты. И сделать это откровенно, выкладываясь целиком. Ведь, как писал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», «грош цена такому искусству, которое не заставляет человека не то чтобы пережить катарсис, но хотя бы просто задуматься о чистом и грязном, о смешном и грустном… А ещё – о бесконечной изменчивости оттенков такого неоднозначного мира, в котором Добро и Зло правят нами рука об руку…»

Эхо Сети

Выступление кировчанина оживлённо обсуждают в интернете.

«Болели за него. И не зря!» – написала режиссёр Марина Дохматская.

«Рад безмерно, рад! Очень зрелый артист с глубокой исполнительской культурой», – согласился шоумен Руслан Мамедов.

«Хороший парень», – добавил известный столичный поэт Александр Вулых.

«Да, очень талантливый», – отметила актриса Алиса Гребенщикова.

«Учились с Богданом в одной школе, – такой комментарий оставила на странице исполнителя кировчанка Ольга Маркуль. – Он с малых лет был ярким и выразительным мальчиком. Обращал на себя внимание. Талантлив, бесспорно».