Что писали кировские газеты о начале Великой Отечественной войны

Известие о начале войны 1941–1945 гг. пришло в Кировскую область вместе с выступлением председателя советского правительства, наркома иностранных дел и нашего земляка В. М. Молотова днём 22 июня 1941 года. Поэтому областные и районные газеты, датированные этим числом, просто не успели напечатать сообщение. Печатная версия выступления В. М. Молотова и другая информация, связанная с нападением нацистской Германии на Советский Союз, впервые попала на страницы кировских газет днём позже.

Так, в номере «Кировской правды» от 23 июня 1941 г., помимо выступления главы правительства, были опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации по военным округам, об объявлении в отдельных местностях страны военного положения и учреждении военных трибуналов на этих территориях. На первой полосе также вышла публикация о митинге работников Кировского ветеринарно-зоотехнического института, посвящённом началу войны. В заметке приводились любопытные отрывки из выступлений работников института, представляющих собой характерную реакцию простых советских людей на происходящие события. К примеру, профессор Макаров в своей эмоциональной речи отмечал:«Разгромить гадину, высвободить народы Европы из-под ига фашистских палачей – таково единодушное требование всего советского народа… Это будет самая справедливая война советского народа из всех справедливых войн, существовавших в истории. Мы боремся за правое дело. Мы победим! Нападение воровским путём не застало нас врасплох. У нас всегда был порох сухим. В каждом из нас бьётся сердце советского патриота, каждый из нас готов отдать свою жизнь за дело социалистической революции».

На том же митинге студентка Шишкина от имени всех девушек заявила, что женщины так же, как и мужчины, готовы взяться за оружие. «Я лично, как ветеринарный фельдшер, – сказала она, – сейчас готова встать в ряды Красной Армии». В заключение автор заметки о митинге в зооветинституте писал: «Никогда еще в институте не наблюдалось такой политической активности, как в эти часы. Каждый желает заверить партию и народ в том, что готов пойти в бой с врагами, каждый стремится выказать свои патриотические чувства, подчеркнуть любовь к своему Отечеству».

В том же номере газеты «Кировская правда» появились первые публикации о добровольцах на фронт. Согласно одной из таких заметок, уже 22 июня 1941 г. «в военный комиссариат Ждановского района г. Кирова вошли гр. А. Булатов, Н. Ивонин, В. Федосимов, П. Ивонин, Г. Бакин. Все они работают в промартели «Кировская гармония» – комсомольцы и кандидаты в члены партии. «Мы к вам с просьбой, – обратился А. Булатов к дежурному по военкомату лейтенанту Шуплецову. – Слышали сообщение тов. Молотова по радио о наглом нападении фашистов на Советский Союз. Убедительно просим зачислить нас в ряды Красной Армии, желательно в одну часть». Патриоты оставили в военкомате заявление, в котором написали: «Горим желанием защищать свою Родину, обещаем с честью выполнить гражданский долг».

По материалам газет видно, что многие из первых добровольцев, пришедших в военкоматы г. Кирова 22 июня, уже прошли службу в армии, являлись ранее участниками боевых действий. Так, первым в военкомат Молотовского района г. Кирова пришёл младший сержант запаса Красной Армии Симсон. Он вручил военкому Антонову заявление, в котором написал: «Помня слова, данные мной военной присягой, прошу призвать меня добровольно в РККА и отправить на фронт». В газетной заметке по этому поводу сообщалось, что растроганный военком «крепко пожал ему руку и обещал в случае необходимости выполнить его просьбу». Через пять минут после него в военкомат пришёл комсомолец Георгий Вдовин, участник боёв с японцами у озера Хасан и советско-финской войны, с той же просьбой.

Газетные публикации свидетельствуют, что начало войны привело к трудовому подъёму на предприятиях области. К примеру, в «Кировской правде» от 23 июня была опубликована резолюция собрания рабочих и служащих Кировского овчинно-шубного завода. В ней говорилось: «В ответ на вылазки фашистских гадов мы, граждане великой страны социализма, ещё теснее сплотимся вокруг нашей любимой партии Ленина-Сталина и на удар врага ответим сокрушающим ударом. Мы удесятерим свои силы, повысим производительность труда и дадим стране дополнительную продукцию. Коллектив завода обязуется досрочно выполнить производственное задание и дать стране сверх плана тысячу полушубков».

Вторая по значимости газета региона – «Комсомольское племя» выходила несколько реже «Кировской правды», поэтому первый ее «военный» выпуск появился 24 июня. Помимо стандартных правительственных сообщений и сводки Главного командования РККА за 23 июня, в нём была опубликована заметка о состоявшемся во второй день войны общегородском митинге трудящихся г. Кирова. Интересный факт: проведение крупного митинга «на случай войны» было запланировано задолго до её начала, что нашло отражение в архивных документах. В итоге митинг состоялся 23 июня на площади Революции и собрал около 40 тысяч человек. Перед трудящимися выступил первый секретарь Кировского обкома ВКП(б) Владимир Васильевич Лукьянов (руководил областью в 1940–1947 гг.). Он сказал:

«Не впервые нашему героическому народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. История знает немало примеров, когда наш могучий народ отстаивал свою независимость и свободу от многочисленных врагов. Разбойничий поход Гитлера окончится крахом. Наши непобедимые доблестные армия и флот, смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный, смертельный удар по фашистским бандитам. Надо помнить, что успехи нашей доблестной Красной Армии будут зависеть от самоотверженной работы тыла. Фронт и тыл должны быть едиными. Поэтому каждый на своем посту должен работать больше, лучше, производительнее, обеспечивая Красную Армию, Красный флот и авиацию всем необходимым для победы над врагом. Вместе с многомиллионным советским народом трудящиеся г. Кирова и области заявляют о своей готовности защищать нашу замечательную Родину, самоотверженно бороться за правое дело. Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

В том же номере «Комсомольского племени» были опубликованы сведения о других митингах, посвящённых началу Великой Отечественной войны, состоявшихся на предприятиях Кировской области. Так, ещё 22 июня на Кировском машстройзаводе прошел митинг, на котором присутствовали 1100 человек. С основной речью выступил парторг завода Носков, который сказал: «Наш народ вместе с Красной Армией на чужой территории разобьёт фашистскую гадину». Эти слова свидетельствуют о том, что многие советские люди сразу после нападения гитлеровской Германии всё ещё находились под влиянием довоенной пропаганды, которая гласила, что в случае любой агрессии советские войска будут воевать «малой кровью на чужой земле». Реальность, как мы знаем, оказалась куда сложнее и трагичнее!

Как и другие газеты, «Комсомольское племя» поместило в свой первый после начала войны номер информацию о трудовом подъёме в промышленности и сельском хозяйстве региона. Характерным примером является публикация под красноречивым заголовком «Девушкам – мужские профессии». В ней директор Александровской машинно-тракторной станции Черновского района рассказывал о реакции своих работников на известия о начале войны. Так, на митинге, прошедшем 23 июня, девушки-трактористки обратились к своим коллегам-мужчинам: «Дорогие товарищи! Вы можете уверенно защищать свою Родину, ибо мы встанем на ваши места, поведём стальных коней по широким колхозным полям, стахановской работой на производстве будем крепить мощь своей Родины».

Далее директор сообщал, что «слова девушек не расходятся с делом». В частности, на место восьми трактористов, мобилизованных в РККА, в МТС пришло пополнение из 11 девушек, севших за руль тракторов и комбайнов. Кроме того, в МТС за 23 июня было подано несколько десятков заявлений от девушек с просьбой принять их на курсы механизаторов. В итоге 25 из них были зачислены на обучение для овладения профессиями трактористки и комбайнерки.

Любопытно изучить и выпуски районных газет за 23–24 июня 1941 года. В целом и общем их содержание соответствовало тому, что публиковали в общесоюзных и региональных газетах: сообщения о нападении Германии на СССР, важнейшие директивы центральных государственных органов, информацию о прошедших на местах митингах, добровольцах на фронт и т. д. Так, в газете «Татауровский колхозник» от 23 июня, помимо выступления В. М. Молотова и сводок с фронтов, была размещена информация о местных добровольцах. Газета сообщала, что уже к вечеру 22 июня в Татауровский районный военкомат было подано 22 заявления «колхозников и трудовой интеллигенции, которые служат примером подлинного патриотизма».

Уржумская районная газета «Кировская искра» в номере от 23 июня поместила на первой полосе открытое письмо 12 девушек – выпускниц медицинского училища. Они писали: «В связи с нападением фашистских агрессоров на нашу Родину, мы, группа девушек, получивших нынче дипломы фельдшеров, по первому зову Партии и Правительства готовы в любую минуту встать на защиту своей любимой Родины и отдать, если потребуется, жизнь за непобедимую мощь нашей страны. Мы, дочери Родины, пойдём по примеру «Фронтовых подруг» и будем честно восстанавливать здоровье бойцов. Мы изъявляем желание пойти на защиту своей Родины».

Возьмём в качестве примера и номер газеты «По Ленинскому пути» Кумёнского района от 24 июня 1941 года. Кроме основных сообщений, в нём была опубликована информация о митинге, состоявшемся в Быковском сельсовете. В числе прочих, на митинге выступил ветеран первой мировой войны, колхозник сельхозартели «Маяк» Ефим Алексеевич Малых. Он сказал: «Я был участником первой империалистической войны, у нас недоставало винтовок, патронов. Теперь наша Красная Армия вооружена передовой боевой техникой, но мы должны усиливать ее мощь». В этой связи он призвал колхозников досрочно оплатить средства по подписке на государственный заём. Колхозники сельсовета поддержали предложение Малых и обязались полностью уплатить деньги к 1 июля. При этом многие внесли необходимые средства прямо на том же собрании.

По материалам газет Кировской области за 22–24 июня 1941 года мы видим, как жители области отреагировали на известие о начале Великой Отечественной войны. Первым откликом простых советских людей стало возмущение самим фактом агрессии нацистской Германии против нашей страны. Кроме того, ярко проявился народный патриотический подъём, который выражался во взятии на себя дополнительных трудовых обязательств, а также в массовой подаче заявлений с просьбой об отправке на фронт.

Павел ЧЕМОДАНОВ,

главный библиограф краеведческого отдела библиотеки имени А.И. Герцена.

На снимке: Выступление В. В. Лукьянова на митинге 23 июня в г. Кирове.