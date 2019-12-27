Что приготовить и что надеть на праздник

Символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. И пусть мы редко отзываемся об этом зверьке положительно, в грядущем году он может принести удачу всем, кто идёт честным путём и прилагает усилия к достижению своих целей.

1. В чём встречать 2020-й?

В новогоднюю ночь предпочтение стоит отдать нарядам, которые будут отливать металлом. В приоритете – белый и серый. И, желательно, не скучный белый, а различная палитра его оттенков. Это может быть молочный, кремовый, светло-песочный. Элегантно будут смотреться серые цвета, дымчатый, пепельный, жемчужный. Пастельные цвета подойдут и для украшения интерьера.

Независимо от цвета любое платье можно смело украшать различными металлическими штучками, брошками, цепочками, поясами. Отлично можно дополнить вечерний наряд шейным платком или шарфом цвета металла или с серебряными или золотыми нитями.

2. Где отмечать?

Металлическая Крыса – животное семейное. Несмотря на свою повышенную активность, она всегда возвращается домой, в свою нору. Поэтому вместо посещения шумных новогодних вечеринок Новый год лучше отпраздновать у себя дома или в гостях у близких родственников.

3. Каким должно быть меню в год Крысы?

Оно может включать холодные и горячие блюда, закуски и разнообразные салаты. Если учитывать предпочтения символа года, то это всевозможные крупы, которые можно обыграть и подать с фантазией. К примеру, подойдёт плов с мясом и грибами, украшенный черносливом.

Очень кстати придутся на столе различные салаты с кукурузой, морковкой. А одним из главных продуктов на столе должен быть сыр, натёртый в салате и в нарезке – ассорти. Лишние экзотические изыски Крыса не оценит.