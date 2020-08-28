Шефские подарки «АВИТЕКа»: спортзал к учебному году готов

Для АО «ВМП «АВИТЕК» в приоритете забота о подрастающем поколении. В течение многих лет предприятие проводит подшефную работу, оказывая благотворительную помощь социальным учреждениям города Кирова. Так, совсем недавно был завершён ремонт спортивного зала в школе №55 (п. Ганино) и музыкального – в детском саду №79 «Ласточка».

Обновлённые объекты посетил генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП» А.В. Иванов.

– Сейчас здесь всё по-спортивному и современно, – отметил Александр Владимирович. – Поставленная задача выполнена, и это очень важно, потому что спортивный зал в школе – не только место проведения уроков физкультуры, но и центр притяжения для всех любителей спорта посёлка.

Заводские строители в сжатые сроки проделали огромную работу. Были заменены оконные блоки, изготовлены и установлены новые экраны на радиаторы отопления, дверь, проведена шпатлёвка и окраска стен, отремонтирован пол, на котором сделали разметку под волейбольную и баскетбольную площадку.

Директор школы М.А. Афанасьева вручила благодарственное письмо заводчанам со словами искренней признательности от имени всего педагогического коллектива, учащихся и их родителей.

Дань уважения блокадникам-ленинградцам

Мемориальную доску с красивой подсветкой городу-герою Ленинграду установили специалисты РСУ АО «ВМП «АВИТЕК» на улице Ленинградской, 4 в Кирове.

На прошлой неделе память героев-ленинградцев почтили генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП» А.В. Иванов, начальник территориального управления администрации г. Кирова по Октябрьскому району Ю.А. Кислицин, заместитель генерального директора по строительству «АВИТЕКа» С.Ю. Ребельский, председатель Совета Кировского общественного объединения жителей блокадного Ленинграда Т.И. Карамзина, ведущий специалист Кировской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Н.Л. Прозоров, председатель Совета ветеранов АО «ВМП «АВИТЕК» В.П. Русинов, руководитель общественной приемной депутатов Законодательного собрания Кировской области и Кировской городской Думы Ф. А. Якуба. Они возложили цветы к мемориальной доске, что хранит память о героизме и мужестве жителей блокадного Ленинграда.

«Нам было очень важно сохранить в памяти всех поколений страницу истории, рассказывающую о героях, которые защищали Родину 900 дней, ставшую для многих и самой большой трагедией, и самой большой победой», – сказал генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП» А. В. Иванов. А Ю.А. Кислицин отметил, что это «ещё один проект, реализованный совместно «АВИТЕКом» и городской администрацией», и что работа по благоустройству Октябрьского района нашего города будет продолжена и дальше.

Виктор Савиных – в гостях в музейном комплексе

Гостем музейного комплекса АО «ВМП «АВИТЕК» стал легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Петрович Савиных. 7 марта ему исполнилось 80 лет, но из-за пандемии празднование юбилея пришлось перенести. И вот, когда появилась возможность, заводчане сделали нашему земляку подарок: пригласили Виктора Петровича с супругой в новый музейный комплекс «АВИТЕКа».

Гостей приветствовал генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП» А. В. Иванов. Александр Владимирович рассказал о том, что благодаря огромной работе специалистов в сжатые сроки удалось создать совершенно новое информационное пространство, оборудованное уникальными экспонатами и оснащённое самыми современными мультимедийными технологиями. Сегодня музейный комплекс АО «ВМП «АВИТЕК» без преувеличения можно назвать одним из лучших в России.

Виктор Петрович с большим интересом посмотрел экспозицию, задержался в зале с военной техникой. Остановился и в зале, где представлен интерьер советского периода. «Такие стиральные машины были почти в каждой семье. У меня до сих пор такая сохранилась в рабочем состоянии», – отметил космонавт. И продолжил: «Музейный комплекс уникальный. Его должны посетить как можно больше людей, особенно молодёжь, подрастающее поколение. Это же наша история. Заводчанам АО «ВМП «АВИТЕК» есть чем гордиться!»

На память о своем визите В.П. Савиных подарил музею свои книги, посвящённые космонавтике.