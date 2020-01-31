«Школа полного дня» – не только для детей, но и для родителей

Губернатор Игорь Васильев на пресс-завтраке рассказал о том, почему мамам и папам должен понравиться такой формат обучения.

«Все дети: в Кирсе и в Кирове, в Москве и на Сахалине должны получать одинаково качественное образование, по одним стандартам. Ни одного нового Ломоносова не должно остаться «за бортом», – лишь один из тезисов главы региона на прошедшем недавно пресс-завтраке.

На этот раз общение Игоря Васильева с прессой за чашкой чая решили посвятить образованию и наиболее актуальным вопросам, связанным с детскими садами, школами, их учениками и педагогами. Вместе с губернатором на вопросы отвечали первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов и глава города Кирова Елена Ковалёва.

О престиже учительской профессии

– Можете вспомнить какой-нибудь хороший фильм про учителей, снятый в последние годы? Вспомнить сложно, потому что после «Доживём до понедельника» таких картин у нас просто не было. А ведь кино – это в том числе и популяризация учительской профессии, – заметил в самом начале встречи губернатор. – Без учителя просто не будет ничего. В какой-то момент мы начали говорить о том, что образование – это «услуга». На мой взгляд, подобное определение неправильно. Образование, особенно школьное, призвано заниматься и воспитанием. В том числе патриотическим. Но без престижа профессии, без достойной заработной платы, без возможности работать в достойных условиях люди вряд ли пойдут в школы.

О поиске новых кадров

– Средний возраст педагогических кадров у нас не столь высокий, но всё-таки заставляет задуматься: 46 лет. Конечно, надо заниматься поиском и привлечением молодых кадров, – отметил губернатор. – Нельзя, например, готовить в вузе химика, рассчитывая, что он, прослушав потом небольшой дополнительный курс, сможет работать и преподавателем. Необходимо полноценное педагогическое образование.

При этом тема нехватки кадров актуальна не только для сферы образования. У нас ощущается недостаток врачей, среднего медицинского персонала. Что мы делаем для решения вопроса с поиском этих специалистов? С прошлого года начали открывать в районах филиалы медицинского колледжа, чтобы готовить новые кадры. По-моему, очень интересная идея. И она вполне могла бы быть распространена и на сферу образования.

О пятидневке для школьников

– Если вы спрашиваете моё мнение «пятидневка или шестидневка?», то я отвечу: «пятидневка». В идеале уроки надо делать в школе, а выходные проводить вместе с родителями.

Сейчас мы активно работаем над продвижением этого в такой интересной истории, как «школа полного дня». Задача этого проекта – сделать так, чтобы дети могли выполнять домашние задания в школе, не мучая родителей просьбами о помощи, ведь мамы и папы (по объективным причинам) могут не разбираться в современных школьных программах. Лучше, если помощь окажут учителя, получая за это дополнительные выплаты.

Кроме того, в «школе полного дня» дети смогут получать дополнительное образование. В каких-то регионах это уже организовано и работает.

О новых детских садах

– Всегда приятно бывать на открытии новых детских садов. Сегодня это совершенно другие учреждения, сильно отличающиеся от тех, что были несколько лет назад. Они симпатичные, с бассейнами, со спортивными залами, с совершенно разной, своей, архитектурой и наполнением. Радует, что даже строители устроили между собой соревнование: кто лучше построит. Причём сроки строительства самые разные сегодня – от полугода до трёх месяцев.

О местах в школах после 2025 года

– После 2025 года у нас перестанет быть острой потребность в новых детских садах (на определённое время), зато большое количество детей придёт в первые классы школ. Сегодня акцент нам надо переносить туда. Но при этом ни в коем случае не допустить повторения истории 1990-х, когда детские сады были распроданы и их площади были заняты разными конторами, а иногда даже саунами, – сказал Игорь Васильев.

– Новые школы в Кировской области сегодня строятся, – продолжил тему Дмитрий Курдюмов. – Понятно, что проблема особенно актуальна для областного центра. Мы открываем в Чистых прудах новую школу на тысячу мест, с бассейном. С первого сентября она принимает школьников. У нас открыта новая школа в Урванцево. Хотя понятно, что в этом быстроразвивающемся микрорайоне нужна ещё одна школа. У нас есть план по капитальному ремонту и реконструкции неиспользуемого объекта на ул. Менделеева под филиал общеобразовательной школы на 500-600 мест. На эти цели планируется привлечь средства федерального бюджета.

Будет строиться объект в Радужном. Заявка на её строительство отправлена давно.

Об образовательном кластере

– Сегодня есть проект, который в ближайшее время мы будем достаточно широко обсуждать – создание на территории бывшего КВАТУ образовательного кластера рядом с единым культурным центром. Там в шаговой доступности от спортивного и культурного комплекса смогут разместиться 3-4 лицея и школы. Наверняка многим это будет интересно.

Об одинаковой заработной плате для учителей во всех регионах

– На Госсовете обсуждаются разные вопросы. Вопрос одинаковой заработной платы для педагогов вне зависимости от региона проживания – тоже. Он обсуждается, но решения пока нет. В данном случае многое зависит от возможностей федерального бюджета.

Речь идёт об отраслевом принципе выплаты заработной платы, при котором будет зафиксирована базовая часть. Стимулирующие выплаты также должны стать едиными по всей стране и не заменять собой базовую часть.

Педагогам надо создать комфортные условия для работы. И здесь важно помнить, что в педагогику всегда идут по призванию. Не просто с детьми работать – они же такие активные, быстрые. У кого склонности к работе в школе нет, ничего не получится.

О том, как в регионе строятся школы из натуральных материалов

– Развитие деревянного домостроения – поручение Президента России от 2016 года, – напомнил Дмитрий Курдюмов. – В регионе мы действуем чётко в рамках это поручения. В деревянных школах учились наши прадедушки и прабабушки, но сегодня существуют определённые ограничения при их возведении. Особенно строгие они в плане санитарных и пожарных норм. Сегодня подготовлен проект школы – социально-культурного центра на селе, который учитывает все требования и может быть максимально эффективным. Как мне кажется, получился довольно симпатичный вариант с высокой степенью проработки, который должен быть реализован.

На снимке: работу кировских образовательных учреждений на минувшей неделе оценили участники Заседания рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по вопросу «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы».

Фото Александра ПАПЫРИНА