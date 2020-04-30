Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид

Это известное правило жизни: в сложные времена количество жертв аферистов увеличивается. В такие периоды люди склонны принимать скоропалительные решения и ведутся на откровенно мошеннические предложения. В условиях пандемии коронавируса также ожидается всплеск интереса мошенников к деньгам добросовестных граждан. Как не стать жертвой финансовой пирамиды?

Четвёртая волна на подходе

Казалось бы, тема финансовых пирамид стара как мир. «Хопёр-Инвест», «Русский дом «Селенга», «МММ»: Однако статистика Банка России свидетельствует: мошеннические схемы продолжают жить и работать. В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м. Увеличение их количества связывают с тем, что в конце 2018 года Банк России открыл в Хабаровске Центр компетенции по противодействию финансовым пирамидам. Его деятельность направлена на то, чтобы на ранних стадиях выявлять организации, имеющие признаки финансовых пирамид, и оперативно реагировать. Однако, несмотря на то, что их стали быстрее обнаруживать и закрывать, недобросовестный бизнес успешно мимикрирует и создаёт новые схемы, а доверчивых граждан по-прежнему много.

— Волны появления финансовых пирамид были в 1990, 2008, 2014 годах. Не исключена четвёртая волна в условиях сегодняшней нестабильности, — считает Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

Как ведут себя мошенники в условиях распространения коронавируса? Сегодня существует целый коронавирусный жульнический схематоз, говорят специалисты и называют несколько схем, развивающихся на волне борьбы с инфекцией. Это предложения по избавлению от долгов, по возврату денег обманутым другими аферистами, а также мошенничества, связанные с предсказаниями краха мировой финансовой системы и т.д.

Как происходит обман? Зачастую всё сводится к тому, что человек должен сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно перевести деньги на некий счёт. Например, за возврат денег, уплаченных туристом за неиспользованные авиабилеты, или за услуги по предоставлению кредитных каникул.

— Марии позвонили и предупредили о «критических изменениях в кредитной истории». Она запаниковала, что кто-то мог взять на её имя кредит, и бросилась проверять свою кредитную историю на сайте, упомянутом в сообщении. Там требовалось указать свои личные данные, а также внести комиссию. Женщину спасло то, что она помнила: за получение кредитной истории не нужно платить, если скачивать её дважды в год, — рассказали в Банке России. — Имейте в виду: бюро кредитных историй никогда не звонит заёмщикам.

Работают и другие схемы: взлом страниц друзей и просьбы от их имени дать деньги в долг, продажа секретных лекарств, звонки «сотрудников банков» с предложениями сообщить конфиденциальные данные.

«Вы умный и везучий!»

Разумеется, сегодня на людей сильно влияет негативный информационный поток, особенно в условиях ограничения свободы, изменения жизненных планов и снижения реальных доходов. В такой ситуации могут возникнуть склонность к рискованным решениям, повышенная внушаемость и вера в сказки, говорит кировский психолог Анна Рудакова.

Это касается и молодёжи с её тягой к азарту, и молодых пенсионеров, и временно неработающих, которые будут надеяться выйти из финансовой пирамиды до её краха. В группе риска и индивидуальные предприниматели, владельцы мелкого бизнеса. Им грозят продажа некачественных франшиз, псевдообучение. Кроме того, эксперты прогнозируют рост недобросовестных продаж, создание бизнесов для привлечения денежных средств населения в целях погашения собственных долгов.

Например, в марте-апреле в регионах России была зафиксирована деятельность «Чёрной кассы». Входной билет стоил 2700 рублей. Уговори ещё двух человек внести деньги, и твой выигрыш составит 20 тысяч. Это, кстати, один из самых ярких признаков финансовой пирамиды — предложение привлечь новых инвесторов, привести друзей, знакомых за денежное вознаграждение. Простейшая мошенническая игра, но в период кризиса она стала популярной.

Есть и более сложные пути, например, псевдообучающие центры, завлекающие бесплатными курсами и обещающие, что человек будет стабильно зарабатывать большие деньги. В ходе обучения в этих центрах могут склонять к открытию счёта у нелегального брокера. «Вы умный и везучий, поскольку пришли к нам!» — будут говорить вам.

Другой популярный слоган: «Богатые люди строят сети, остальные ищут работу». Это сетевой маркетинг, где обещают свободный график, большие доходы и активно формируют идеологию успеха.

Несколько лет назад одна из контор, деятельность которой подходит под определение финансовой пирамиды, располагалась в Котельниче. Организация задолжала своим вкладчикам, коих было под сотню, 75 млн рублей. Ещё 60 миллионов — компания, работавшая сразу в девяти районах Кировской области. Её сотрудникам удалось обмануть 55 вкладчиков, пообещав им хорошие проценты.

— В 2017 и 2018 годах в регионе была пресечена незаконная деятельность нескольких подобных организаций. В том числе кредитных потребительских кооперативов «Котельничский» и «Кредитный дом «Партнёръ», для которых всё закончилось возбуждением уголовных дел, — рассказали в Кировском отделении Центробанка.

Впрочем, суды и дела не означают возврата денег обманутым гражданам, ибо к тому моменту на счетах мошенников, как правило, пусто. По статистике Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, только в 1990-х годах примерно 20 процентов россиян пострадали от финансовых пирамид. Выходит, каждый пятый житель страны. Причём многие попадали в афёры не один раз, повторяя, что «должно же повезти», «не все же мошенники» и т.д.

Для таких особо наивных граждан существуют мошеннические схемы лжекомпенсации. Это когда вам звонят якобы от МВД, Банка России, государственного фонда и уточняют, сколько денег вы потеряли в финансовой пирамиде, просят прислать документы, заплатить за юридические, банковские услуги и обещают вернуть вам деньги. В результате вы снова расстаётесь со своими.

В тюрьму на 150 лет

Как же защитить свои сбережения? Ответ простой: не связываться с мошенниками.

— Гражданина должны настораживать массированная реклама, обещающая доходность значительно выше рыночного уровня, предварительные (специальные) взносы для возможности участвовать в деятельности организации или публичного проекта, — напомнил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. — Подозрительно, если на сайте организации нет информации по учредительным документам, каких-либо данных о её финансовом положении, имуществе, руководителях и учредителях.

Впрочем, каждый может ошибиться. Что делать, если вы уже пострадали и финансовая компания не отдаёт вам деньги? Писать жалобу в СРО и Банк России, в суд, полицию. В случае банкротства этой компании можно подать заявление конкурсному управляющему, чтобы попасть в реестр требований кредиторов. Если всё это не помогло, обращайтесь в Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров за компенсацией. Она выплачивается один раз в жизни.

Что до наказания мошенников, то сегодня есть «антипирамидная» статья в УК: несколько лет лишения свободы и полтора миллиона рублей штрафа. Есть те, кто поговаривает о введении смертной казни за финансовое мошенничество. Впрочем, сегодня главным наказанием остаётся заключение в тюрьму. Например, в США в 2009 году аферист Бернард Мейдофф получил 150 лет лишения свободы за организацию крупнейшей в истории финансовой пирамиды, замаскированной под инвестиционный фонд. Количество потерпевших составило, по разным оценкам, до трёх миллионов человек и нескольких сотен финансовых организаций, ущерб — свыше 64 млрд долларов.

Всё же эксперты рынка настроены на то, что, скорее всего, эту битву с пирамидами выиграют не карательные органы, а обыкновенный ход человеческого бытия: люди станут финансово грамотными и будут соблюдать финансовую гигиену.