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«Электроагрегат». Он же – «самоходная установка»

Екатерина Сонина Лучшее, Общество

Необычное транспортное средство смастерил житель Котельничского района Андрей Изергин. Официального названия у новинки пока нет. Хотя автор именует её «электроагрегат» или «самоходная установка».

«Электроагрегат». Он же – «самоходная установка»

Новинка состоит из двух велосипедов, соединённых вместе. При этом педали водитель… крутить не должен. Четырёхколёсный транспорт работает от небольшого мотора. В центральной части расположено кресло водителя. Для пассажиров мест не предусмотрено.

Совершать развороты транспортного средства можно с помощью руля. Мастер уже неоднократно протестировал изобретение и остался доволен.

Транспорт оценили и пользователи интернета. Знакомые Андрея говорят, что у котельничанина – золотые руки, называют его «увлечённым человеком, который не тратит времени зря». Сам же мужчина признаётся, что создал электроагрегат для своего пожилого родственника, чтобы тому было удобнее и интереснее передвигаться по родному населённому пункту.

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Екатерина Сонина

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