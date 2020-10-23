«Электроагрегат». Он же – «самоходная установка»

Необычное транспортное средство смастерил житель Котельничского района Андрей Изергин. Официального названия у новинки пока нет. Хотя автор именует её «электроагрегат» или «самоходная установка».

Новинка состоит из двух велосипедов, соединённых вместе. При этом педали водитель… крутить не должен. Четырёхколёсный транспорт работает от небольшого мотора. В центральной части расположено кресло водителя. Для пассажиров мест не предусмотрено.

Совершать развороты транспортного средства можно с помощью руля. Мастер уже неоднократно протестировал изобретение и остался доволен.

Транспорт оценили и пользователи интернета. Знакомые Андрея говорят, что у котельничанина – золотые руки, называют его «увлечённым человеком, который не тратит времени зря». Сам же мужчина признаётся, что создал электроагрегат для своего пожилого родственника, чтобы тому было удобнее и интереснее передвигаться по родному населённому пункту.