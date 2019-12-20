Энергетики строят «Умный теплый город»

Электроэнергетика в современном мире. Пожалуй, из всех отраслей народного хозяйства именно энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Тепло и свет в жилых домах, транспортные потоки и работа промышленности – всё это требует огромных энергетических затрат. И одновременно с ростом потребности в тепловой и электрической энергии серьёзно увеличиваются инвестиции в эту сферу.

Накануне Дня энергетика Андрей Вагнер, генеральный директор группы «Т Плюс», обеспечивающей энергоснабжение в 16 регионах России, подвёл итоги уходящего года.

Стратегия развития: первые системные шаги

– Цифры показателей, которые сегодня прозвучат, близки к точности, но всё же будем помнить, что год ещё не закончился, – сразу предупредил журналистов Андрей Александрович Вагнер и перешёл к краткому подведению итогов: – 2019 год для компании был достаточно удачным с точки зрения результатов. Мы прошли реорганизацию. Сделано много системных шагов, связанных со стратегией развития, которая была принята в конце прошлого года и охватывает длительный период, вплоть до 2032 г. Уходящий год был рекордным по объёму инвестиционных вложений в ПАО «Т Плюс»: мы вышли на цифру, превышающую 20 миллиардов рублей. Это безусловно прорыв, ведь ещё четыре-пять лет назад мы с опаской позволяли себе программы в районе 13-14 миллиардов. Мы на треть нарастили программы ремонта. Вышли на уровень замены тепловых сетей порядка 400 км в год. Это неплохо, но, к сожалению, составляет всего 2-2,5 процента от общего объёма сетей, которые мы эксплуатируем. Чтобы уйти от массового уровня повреждаемости, необходимо достигнуть показателей в 8-10 процентов…

Мы начали подготовку программы «Умный город в тепле». В прежних планах реальные шаги по реализации программы 100-процентного учёта тепла были весьма робкие. Автоматизация всех центральных тепловых пунктов (ЦТП) раскладывалась на пятилетку. Но в итоге напрягли себя и запланировали сделать это в течение ближайших двух лет. Программа 2019 года в этом вопросе выполнена полностью, практически до рубля. Сделан необходимый задел на будущее, чтобы без срывов закончить программу к началу отопительного сезона 2020 года.

Теперь о том, что ещё требует дополнительных усилий. Да, повреждаемость на тепловых сетях ПАО «Т Плюс» год за годом снижается. Если даже взять период нынешней осени – количество дефектов сократилось на 300 случаев. Это достигается усилиями инженеров, руководителей филиалов, эксплуатирующих сети. Этому способствует и совершенствование методов проверки, выявление предполагаемых дефектов ещё в летний период, подготовка и опрессовка сетей, которые мы готовим к отопительному сезону. Тем самым мы стараемся меньше беспокоить нашего потребителя в зимние месяцы, делаем всё, чтобы избежать отключения в жилых зданиях. Но всё же снизить повреждаемость в тепловых сетях более существенно пока не получилось.

А вот по части аварийности на генерирующем оборудовании мы имеем серьёзное снижение – 237 случаев против 271 за предыдущий период.

Объём затрат по программе ремонта и перевооружения тепловых сетей существенно возрос – с 9 до 13 миллиардов рублей. Также вырос объём инвестиций в генерирующее оборудование – с 12 до 17 миллиардов рублей.

И ещё один больной вопрос – по задолженности. Нам никак не удаётся переломить ситуацию по приросту долгов. С точки зрения собираемости по теплу компания вышла на уровень 97,3 процента. И задача 2020 года – выход на уровень 97,5 процента, что, без сомнения, является лучшим показателем среди энергетических компаний России. Но всё же и это недостаточно, такие цифры никого не могут устроить.

Даже 2,5 процента дают нам задолженность порядка 5 миллиардов рублей в год. И сегодня общая задолженность перед компанией составляет 61 миллиард. Да, мы стали медленнее прирастать, но всё же, всё же… Я всегда говорю простую вещь: эти 5 миллиардов рублей в год мы с успехом могли бы направлять на обновление тепловых сетей. Вместо этого приходится выстраивать в жёстком режиме наши отношения с должниками. Ведём переговоры, высылаем напоминания, оповещения, требования. Применяем и силовые методы – описываем имущество, арестовываем крупных должников, несколько человек даже посадили за воровство наших денег. Это касается и физических лиц: ведем работу со службой судебных приставов вплоть до описания имущества и продажи его с молотка, действует запрет на выезд должника за границу. Это даёт свои результаты. Будем и дальше разбираться с задолженностями и, возможно, даже более жёстко.

Инвестиции – порядка 1 миллиарда

Для кировских теплоэнергетиков уходящий год стоит разделить на два полугодия.

– По первому полугодию мы отмечали существенный рост количества дефектов из-за тепловых сетей, которые в ноябре 2018 года нам передал муниципалитет как бесхозные, – отмечает директор Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Береснев. – Прирост составил примерно 660 повреждений. Перспективы поэтому были нерадостные. Но три подготовительных года в итоге привели к заключению концессионного соглашения. И в рамках этой программы на муниципальные тепловые сети мы существенно увеличили объём инвестиций: если раньше вкладывали примерно 60 миллионов рублей, то в текущем году уже порядка 305 миллионов. Причём вложили эти денежные средства, подписав концессионное соглашение, не дожидаясь какого-либо роста тарифа. Для информации: тариф на тепловую энергию (без учёта НДС) вырос в этом году всего на 2,8 процента, что меньше индекса инфляции.

Активно готовимся мы и к следующему году: провели практически все конкурсы по проектированию, чтобы выйти на инвестпрограмму по обновлению муниципального имущества по концессии уже в объёме 520 миллионов рублей с увеличением объёма перекладок теплосетей до 40 километров. Если учесть вложения 220-250 млн рублей в тепловые сети непосредственно «Т Плюс», наши собственные, не учтенные в тарифе, вложения в цифровизацию – общий объём инвестиций в тепловые сети превысит в 2020 году 1 миллиард рублей.

Программа цифровизации, о которой говорил Андрей Александрович Вагнер, предусматривает работу по целому ряду направлений. Первое – приборы учёта с дистанционной передачей данных установлены на всех источниках генерации. Ведётся работа по тепловым сетям: мы начали устанавливать приборы учёта на отпайки от крупных магистральных тепловых сетей, чтобы оперативно находить источник утечки. А регулирование расходов по этим отпайкам от крупных магистралей поможет исключить зоны перегрева ближе к станции и зоны недогрева на удалении. Третье направление – установка приборов учёта на ЦТП.

Эта часть программы практически завершена. И последний шаг в цифровизации – установка узлов передачи данных с приборов учёта внутри дома, что позволит увидеть, какой ресурс доходит до конечного потребителя.

Безопасность кировчан превыше всего

И ещё одна проблема очень заботит энергетиков в последнее время.

– После трагических событий в Пензе, где автомобиль провалился в яму с кипятком на незаконно устроенной парковке, мы провели серьёзную работу по выявлению несанкционированных объектов, расположенных в охранной зоне тепловых сетей, – рассказывает Сергей Береснев. – На сегодня только по городу Кирову их выявлено более 400. Это, в первую очередь, пристрои к центральным тепловым пунктам – капитальные и некапитальные гаражи, кладовки… Администрация города выявляет владельцев этих незаконных строений, выносит предписания по ликвидации этих объектов. Кроме того, в охранных зонах тепловых сетей расположены детские площадки. Мы обратились к депутатам, попросили содействия в работе со старшими по домам, с управляющими компаниями. Помимо детских площадок в опасной зоне обнаружили парковки. Есть случаи нахождения построек и прогулочных площадок на территориях детских садов, а в юго-западном районе прямо над тепловой сетью оборудована спортивная площадка, что недопустимо. Всё это важные социальные вопросы, которые надо оперативно решать. Поэтому наступающий 2020 год для нас будет годом безопасности охранных зон тепловых сетей.