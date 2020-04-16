Этапы большого пути Александра Ильичёва

Одновременно занимая несколько должностей — заместителя директора по экономике и финансам ПАО «Кировский завод «Маяк», директора ЗАО «Кировский завод приводных цепей», президента «Футбольного клуба «Прогресс», он успешно справлялся с возложенными задачами. Его добросовестный труд и личный вклад в развитие промышленности отмечены нагрудным знаком «За сотрудничество» Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, благодарностями и почётными грамотами ЦК КПСС, Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Кировской области.

Успех в профессиональной деятельности А.В. Ильичёва не в последнюю очередь обусловлен блестящим образованием. За его плечами машиностроительный факультет Кировского политехнического института, экономический факультет Кировской сельскохозяйственной академии, высшая школа международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).

Корни

В начале прошлого века деду Александра по материнской линии довелось работать в Германии в немецком поместье, где он узнал систему бухучёта. По возвращении на родную Ивановскую землю дед создал образцовое хозяйство: пригодился опыт работы в Германии и постоянное пополнение знаний из книг и периодической печати. Дед по отцовской линии во время Второй мировой войны служил в звании капитана. Оба деда детей воспитывали трудолюбивыми, пытливыми до знаний, уважающими человека труда. Неудивительно, что родители Александра получили высшее образование. Жили и работали в Кирсе, там же в 1961 году родился Александр.

Учился мальчик легко, много читал, занимался спортом, играл на гитаре, да так увлеченно, что вместе со своими друзьями по школе создал вокально-инструментальный ансамбль «Новое время». В ансамбле ребята играли настолько классно, что стали лауреатами областного конкурса «Вятские зори». Сам Соломон Борисович Сахар похвалил их за отличное выступление. В составе ВИА в 14 лет Александр начал зарабатывать первые деньги. С тех пор самостоятельное решение финансовых проблем стало для него нормой.

По окончании школы решил поступить в Киевский институт физкультуры. Три вступительных экзамена сдал на «5», один на «4» и уверенный в том, что станет студентом, вернулся в Кирс. Но вызова на учёбу не было. Не прошёл по конкурсу. Киевские вузы и тогда готовили национальные кадры.

Год Александр работал токарем на заводе «Кирскабель». По просьбе руководства завода бегал на лыжах, играл в футбол за заводскую команду.

Становление

В Кировский политехнический институт Ильичёв поступил без проблем, успешно его окончил, распределение вместе с женой получил на кировский завод «Маяк». Через пару месяцев работы мастером цеха его призвали в армию. Но за две недели до призыва Александр успел получить комнату в коммунальной квартире. Благо директор «Маяка» Вадим Ильич Синцов рассмотрел в молодых специалистах Ильичёвых перспективных работников.

Во время службы в армии интеллект Александра тоже проявился. Учебный корпус войск ПВО в Свердловске он окончил в звании младшего сержанта, вскоре стал сержантом, а потом старшим сержантом и на должности прапорщика учил нелёгкому военному делу молодое пополнение. Полуторагодовалую службу окончил в офицерском звании, вернулся в Киров, где его ждали жена, сын и работа на заводе «Маяк».

По служебной лестнице Александр Владимирович продвигался стремительно. Прошёл все ступени карьерного роста от старшего мастера до заместителя генерального директора по экономике и финансам. Финансовая ситуация на «Маяке» тогда оставляла желать лучшего. Оздоровить экономику мог крупный государственный заказ. Таким стал трёхлетний контракт на поставку специзделий за рубеж. Для его выполнения требовался кредит, превосходящий стоимость завода. Полгода Ильичёв жил на колёсах, курсируя между Кировом и Москвой, но кредит у Сбербанка всё же выбил. Помогла природная смекалка. Он убедил столичную госкомпанию стать поручителем сделки и подписывать каждый маяковский реестр платежей для контроля надлежащего использования кредитных ресурсов. Это исключало возможность нецелевого использования кредита, чего опасался Сбербанк.

Кстати, на зарубежные переговоры Ильичёв летал четыре раза. Закончились они подписанием ряда контрактов. По одному из них заказчик потребовал провести испытания изделий кировчан в соответствии с техническими условиями, а не по упрощённой схеме, как было ранее. После небольшого совещания с коллегами Ильичёв настоял на выполнении требований заказчика. Испытания в соответствии с ТУ прошли успешно, контракт был выполнен.

В 2006 году в обязанности Александра Владимировича вошло и руководство дочерним предприятием «Маяка» ЗАО «Кировский завод приводных цепей» (КЗПЦ), которое на тот момент имело долги в десятки миллионов рублей. Отличный экономист, выпускник Академии народного хозяйства, свою деятельность на заводе он начал с погашения многомесячной задолженности по заработной плате, продажи более ста единиц ненужного оборудования, сдачи в аренду свободных заводских площадей, налаживания деловых, конструктивных отношений с заказчиками. Не обошлось и без кадровой чистки.

Через пару месяцев предприятие вышло на окупаемость, объём выпускаемой продукции начал расти, своевременная выплата зарплаты стала нормой.

КЗПЦ выпускал приводные роликовые цепи любого профиля, предназначенные для различных отраслей народного хозяйства. Требования к специзделиям более жёсткие, процессы изготовления, согласования, контроля, приёмки длинные по времени и более детальные. Поэтому по инициативе Ильичёва произошло разделение производств: из состава КЗПЦ была выделено ЗАО «Цепи», которое по сей день изготавливает мото-, вело- и автоцепи, цепи различного назначения.

Причём на территории предприятия был организован логистический центр — отлично оборудованный склад с номенклатурой цепей, выпускаемых прочими российскими предприятиями.

С заботой о людях

К столетию кирсинской Покровской церкви из личных средств Александра Ильичёва и его друга Андрея Катаргина на Урале был отлит колокол «Благовест» весом 700 кг. На его изготовление и установку друзья потратили 550 тысяч рублей.

Не прошёл Александр Владимирович и мимо беды другого школьного друга, дочь которого нуждалась в дорогостоящей операции в Германии. Он полностью оплатил лечение девочки и искренне радовался, что лечение прошло успешно, что она выздоровела и учится на одни пятёрки.

Однажды о своей беде поведала бывшая сослуживица: сына, умницу, победителя олимпиад и шахматных поединков, жестоко избили, в результате была травмирована голова и частично потеряна память. Ильичёв обратился к доктору медицинских наук М.А. Шерману с просьбой поработать с больным. Тот откликнулся и сделал всё возможное, чтобы парнишка выздоровел.

Крутой поворот

Шесть лет назад Александр Владимирович расстался с «Маяком», а в конце 2015 года и с КЗПЦ и уехал на постоянное место жительства в Краснодарский край. Своё большое заводское хозяйство оставил стабильно работающим. Для семьи построил просторный дом на берегу Чёрного моря, а для гостей — трёхэтажный дом в Геленджике. В Киров приезжает периодически, как крупный акционер «Маяка» интересуется состоянием экономики завода, на котором отработал три десятка лет.

— Меня беспокоит, что некоторые обязательства не выполнены, — сказал Ильичёв во время последнего приезда. — Завод «Маяк» строило и поднимало не одно поколение людей, многие из них стали акционерами. Несмотря на свой небольшой пакет акций, они интересуются работой предприятия, его достижениями. Сегодня среди рядовых работников много умных и талантливых людей. Чтобы соблюсти социальную справедливость, их необходимо привлечь к управлению предприятием через производственные советы, как это делают в Германии.

В Государственной думе лежит на рассмотрении закон о производственных советах, которые, на мой взгляд, могли бы регулировать отношения между акционерами и менеджментом, между менеджментом и рядовыми работниками.

Не стану загадывать, как в дальнейшем сложится моя судьба. Кировчан же приглашаю посетить Геленджик, пожить в комфортных условиях нашего гостевого дома, вдоволь накупаться в ласковых волнах Чёрного м

Галина МЕРЗЛЯКОВА

P.S. Сыновьям супруги Ильичёвы дали прекрасное образование. Старший, Григорий, окончил две академии — юридическую и сельскохозяйственную (экономический факультет), живёт в Сочи, имеет собственный бизнес.

Младший, Владимир, окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, живёт в Москве, сочиняет песни, записывает альбомы, выступает на сценических площадках, в том числе и в Кирове. Оба парня воспитаны в духе патриотизма и любви к Родине, оба служили в армии.