В регионе стартовала наблюдательная программа по профилактике заболевания COVID-19 с помощью вакцины от полиомиелита.

К концу июня Кировская область получит результаты научного эксперимента по эффективности вакцины против полиомиелита для формирования иммунитета против коронавируса. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев.

Один из 1500 добровольцев — глава региона

Игорь Владимирович отметил, что если исследование пройдёт успешно, применение вакцины будет распространено на всю Россию.

— Участвовать в эксперименте будут добровольцы — 1500 человек, и я в том числе, — сообщил губернатор. — Это не вакцина от коронавируса. Это возможность выявления неспецифического иммунитета, который будет эффективен в борьбе с коронавирусом. Это возможность защиты групп риска — врачей, работников транспорта, муниципальных служащих, полицейских, которые контактируют с большим количеством людей. И если у них возникнет неспецифический иммунитет, значит, они либо не заболеют, либо перенесут болезнь в лёгкой форме. Аналогичный эксперимент начинается в США, но, к сожалению, только с июля, поскольку они не имеют препарата и занимаются его регистрацией. Я надеюсь, что здесь тоже будет обмен научными данными. Это важно для всей страны, это важно вообще для всего мира, важно для групп риска. Если они будут обладать иммунитетом, то мы сможем их защитить.

Губернатор напомнил, что Кировская область традиционно участвовала и участвует в развитии биотехнологий. Так, первый пенициллин был получен ещё в Советском Союзе в 1944 году в городе Кирове. В регионе заложены серьёзные традиции для различного рода биотехнологических программ.

Напомним, решение о проведении наблюдательного исследования по поводу новых свойств препарата «БиВак полио», который используется с 1970-х, было принято на базе научно-образовательного центра «Биополис». Исследования о влиянии живой вакцины «БиВак» на распространение разного рода инфекций (в том числе коронавирусных и ОРВИ) показывали хорошие результаты: заболеваемость гриппом у людей, привитых этой вакциной, была практически нулевой.

В центре по проведению программы

В конце минувшей недели глава региона посетил Центр по проведению наблюдательной программы по изучению профилактической эффективности вакцины «БиВак полио». Как сообщает пресс-центр правительства области, первые добровольцы уже начинают участие в эксперименте, который осуществляется на базе Кировского государственного медицинского университета.

Так, студентка Вероника Зотрова рассказала, что о наблюдательной программе ей сообщил знакомый врач. Девушка подумала и решила участвовать.

— Опасений у меня нет. Мне объяснили, что это за исследование. До вакцинации необходимо сдать анализы, а после — через месяц — пройти дополнительное обследование, — говорит Вероника.

Заполнил документы на участие в программе и кировский терапевт Максим Мартынов. Он также сообщил пресс-центру правительства о своей уверенности в важности мероприятия: вакцина «не только поможет защититься ему самому, но и принесёт пользу для науки и общества».

— Я работаю терапевтом на полставки и прохожу обучение в ординатуре по специальности «урология». Когда заведующая нашей больницей сообщила, что проходит такое исследование, я решил принять в нём участие. Как врач я в курсе, что это за вакцина. Никаких побочных эффектов от неё быть не должно. Думаю, что и себя защищу, и смогу принести какую-то пользу, — отметил молодой врач.

Как комментирует первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, для региона проводить такие исследования — большая честь. За всеми людьми, которые будут участвовать в вакцинации, будет вестись тщательное наблюдение.

Статистика на вчерашнее утро

Министерство здравоохранения Кировской области вчера утром опуб-ликовало свежую статистику по выявленным случаям заболевания коронавирусом. По данным на 18 мая, в регионе проведено порядка 85000 исследований, протестированы более 66500 человек, в том числе 1758 человек за воскресенье. В регионе выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19.

За всеми пациентами установлено медицинское наблюдение. В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированным организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное. Пять человек находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Впервые инфекция нового типа выявлена в Сунском районе. Таким образом, COVID-19 зарегистрирован в 35 районах и областном центре. Накануне из инфекционных госпиталей были выписаны ещё три пациента с выздоровлением. Общее число выздоровевших составило 591 человек.

Дорожники и строители: работа в докарантинном режиме

Предприятия и организации региона постепенно возвращаются к докарантинному режиму работы. В числе тех, кто сделал это одними из первых, — дорожная и строительная отрасли, а также сфера ЖКХ. Об этом глава региона сообщил в ходе совещания с регионами, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Игорь Васильев отметил, что планов и задач у перечисленных отраслей много. Например, в текущем году в рамках проекта «Дорожная сеть» предусмотрено приведение в нормативное состояние 136,9 км автодорог (82,2 км — на региональной сети и 54,7 км местных дорог в Кировской городской агломерации). Планируется провести работы по обеспечению безопасности дорожного движения в 37 местах концентрации ДТП.

Работы осуществляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на объектах, прокомментировал заместитель председателя правительства региона Александр Царегородцев.

Обучающие семинары по соблюдению санитарных норм

Один из важных вопросов в процессе снятия действующих ограничений — соблюдение санитарных норм и правил в салонах красоты и кафе после возвращения к работе. Как напоминает пресс-центр правительства региона, соответствующие рекомендации для них разработал Роспотребнадзор. По словам кировских предпринимателей, они готовы соблюсти все необходимые меры для безопасности своих клиентов, однако часть рекомендаций на сегодняшний день требует дополнительных разъяснений.

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева предложила отдельно для каждой отрасли совместно с Роспотребнадзором организовать обучающие семинары, на которых подробно разобрать все пункты документа.

Отметим, что открытие точек общественного питания (кафе, ресторанов) и парикмахерских отнесено к третьему этапу снятия ограничений, поэтому назвать точную дату начала их работы в настоящее время не представляется возможным.

Обрабатывают остановки и подъезды

Управляющие компании Кировской области тем временем продолжают профилактическую обработку мест общего пользования многоквартирных домов. Отчёт о проделанной работе УК еженедельно предоставляют в администрации муниципальных образований, в Госжилинспекцию и в Роспотребнадзор.

— По данным УК, за неделю с 4 по 10 мая обработано 4357 многоквартирных домов на территории Кировской области, а также 940 тысяч квадратных метров придомовой территории, — рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции Кировской области Дмитрий Секретарёв.

Обрабатываются и места общего пользования — остановки, парки, скверы, детские площадки и пешеходные зоны.

— Было обработано 200 городских остановок, 113 межпоселковых остановок, 43 парка и сквера, 61 детская площадка и 11400 квадратных метров пешеходных дорожек, — сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

Фото Александра ПАПЫРИНА