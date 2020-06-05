Юбилей: Пушкинке – 120 лет!

В середине мая Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина исполнилось 120 лет со дня основания! И все эти годы она была светлым храмом духовности, хранительницей бесценных памятников истории и культуры, памятью нации.

История библиотеки со своими вековыми традициями складывалась из целой череды событий, ярких и значимых, тихих и незаметных. А началась она в далёком XIX веке.

Тогда в губернском городе Вятке с двадцатипятитысячным населением, состоящим в основном из мещан и ремесленников, трудились прогрессивно мыслящие люди, которым была небезразлична судьба вятской культуры. В декабре 1897 года Вятская городская дума, рассматривая смету доходов и расходов на 1898 год, постановила открыть в Вятке народную библиотеку-читальню, на что и ассигновала 125 рублей.

Громадные усилия для создания библиотеки приложил Аркадий Михайлович Васнецов – брат знаменитых художников Виктора и Аполлинария Васнецовых. Будучи заместителем Городского головы, он был одним из самых активных устроителей библиотеки, им был подписан первый устав.

1899 год в историю России вошёл как год празднования 100-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. Среди предложений по проведению праздничных мероприятий значилось «присвоение наименования «Пушкинской» имеющей открыться в городе Вятке бесплатной городской читальне-библиотеке с постановкой в ней бюста поэта».

Можно смело говорить, что вокруг благого дела по открытию библиотеки имени А.С. Пушкина собрались лучшие люди Вятки: Иван Владимирович Рязанцев – казначей городского попечительства, Петр Павлович Никонов – педагог, инспектор Вятской мужской гимназии, Николай Григорьевич Гусев – надворный советник, много делавший на благотворительном поприще.

Запись в уставе гласила: «Вятская городская общественная библиотека учреждается с целью дать возможность жителям г. Вятки пользоваться книгами, журналами, газетами и специальными изданиями». При библиотеке был создан попечительский комитет, а его председателем стал Городской голова Яков Поскребышев.

Пушкинская библиотека сразу приобрела популярность. В год своего открытия читателями библиотеки стали 507 человек, а книжный фонд насчитывал всего 100 экземпляров…

Все 120 лет библиотека уверенно шла в ногу со своей страной, накапливая бесценный опыт, неся людям радость общения с книгой. Сегодня читателями Пушкинки, как любовно называют библиотеку жители города, являются почти 15 тысяч человек, а книжный фонд составляет более 200 тысяч экземпляров.

Современная библиотека им. А.С. Пушкина – это социально-культурный центр местного сообщества с расширенным перечнем услуг: абонемент книг и периодических изданий, площадка для коммуникаций, территория для комфортного чтения и общения, компьютерная зона и Wi-Fi. Здесь можно послушать музыку и аудиотексты, посмотреть видео, принять участие в публичных акциях, стать членом клубного объединения. Цель библиотеки сегодня: быть нужной всем поколениям.

Проект «Party по пятницам», запущенный пять лет назад и продливший время работы библиотеки по пятницам до 20 часов, показал, насколько творчески одарённы жители нашего города и как необходимо им живое человеческое общение. Теперь каждую пятницу в Пушкинском зале проходят музыкальные вечера «У камина» и встречи старейшего в городе литературного клуба «Молодость», клуб «Игролис» собирает увлечённых любителей настольных игр. По воскресеньям поклонники творчества Владимира Высоцкого собираются в клубе «Высота», а тем, кто неравнодушен к кинематографу, предлагается просмотр российской и зарубежной классики.

Актуальны и востребованы остаются и литературные встречи – очные и виртуальные через интернет. Ежедневно для групп детей, подростков, юношества проводятся мероприятия, на которых юное поколение знакомится с современными писателями и по-другому видит авторов, хорошо знакомых по школьной программе. Библиотекари находят новые формы для популяризации книги и чтения: литературные брейн-ринги, исторические и краеведческие квесты, театрализованные вечера, креативные игры… Не случайно «Библионочь» и «Ночь искусств» в Пушкинке каждый год собирают более тысячи участников.

Увлечённый чтением человек обязательно найдёт в библиотеке ту книгу, которая не оставит его равнодушным. Книжный фонд библиотеки – не только художественная литература для детей и взрослых, но и книги по психологии и религии, этике и искусству, садоводству и декоративно-прикладному творчеству. Пусть невелика экземплярность новых изданий, но и классика не устаревает. Поистине настоящим библиотечным сокровищем являются четыре книжные коллекции: «Пушкиниана», «Раритет», «Автограф», «Миниатюра».

Сотрудники библиотеки – преданные книжному миру люди. Радует, что приходит работать и молодежь – интересная, талантливая, творческая. Здесь говорят: кого библиотека духовно приняла, тот никогда с ней не расстанется.

Времена не выбирают, и библиотека стремительно встраивается в новые обстоятельства. Уходит в прошлое её образ, нарисованный Хорхе Луисом Борхесом: «И представил себе я рай, похожий на библиотеку. Тихие залы, стройные ряды фолиантов, шорох страниц». К счастью или к сожалению, двигающаяся вперёд библиотека перестаёт быть храмом. У нее другая миссия, другие направления работы. Но остается постоянным одно: библиотека, развиваясь как информационный, образовательный, культурный центр, остаётся традиционной в служении людям, в стремлении доставлять им радость чтения.

Процветания тебе, Пушкинка!

Татьяна Видякина,

заместитель директора МБУ «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров»

Елена Русских,

главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦГБ имени А.С. Пушкина