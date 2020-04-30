Юлия Завражных: «Мы сможем победить коронавирус»

Юлии Завражных 28 лет. Она один из самых молодых специалистов, работающих с пациентами, заражёнными COVID­-19, в инфекционной клинической больнице города Кирова.

– Желание помогать людям у меня было всегда. Ни разу не пожалела, что оказалась здесь. Не всем моим коллегам с огромным опытом и стажем довелось работать в подобных условиях, при таких событиях и обстоятельствах, и я получаю моральное удовлетворение от каждого дня, потому что занимаюсь тем, что я люблю и умею, – лечу людей, – поделилась Юлия.

В своей семье девушка – единственный врач. Она отучилась в кировском медицинском вузе, потом окончила ординатуру. Как только в университете начался курс инфекционных болезней, Юлия поняла, что именно с этой специализацией она хочет связать свою жизнь.

– Инфекционные заболевания в большинстве своем вылечиваются, то есть нашёл – вылечил, тогда как остальные специальности, как правило, направлены на поддержание здоровья человека. Это меня и привлекло, – отметила девушка.

Сейчас Юлия Завражных находится на передовой борьбы с коронавирусом вместе с остальными врачами инфекционного госпиталя. Каждый из докторов, по словам девушки, ведёт примерно по 20 пациентов.

– Мы дежурим по три врача – кто-то на приёме, кто-то осматривает «тяжёлых» пациентов, а кто-то находится в госпитале и ведёт записи, дневники, проводит интернет-консультации с Москвой. Все роли распределены, и сейчас, несмотря на большую нагрузку, вся работа предельно отлажена. Естественно, очень устаём, но поддержка коллег играет огромную роль! Мы все очень сплотились, – поделилась Юлия.

В помещении врачи находятся в защитных костюмах, которые необходимо обрабатывать после посещения каждого больного. Смены, как делится доктор, бывают разные – иногда приходится переодеваться по 5 раз, а иногда по 12, что очень утомляет физически, но врачи знают, что это необходимо в первую очередь для их же безопасности. В приёмном покое размещены несколько боксов с компьютерами и есть всё, чтобы осмотреть пациента и определить его в палату. Одновременно может проходить приём до пяти человек. Юлия Завражных отмечает, что врачи отлично справляются с этой обязанностью благодаря хорошей отлаженности действий.

Инфекционист подчёркивает, что паники внутри больницы нет. Все пациенты доверяют врачам и чувствуют, что попали в надёжные руки, понимают, что происходит, поэтому и само лечение, и нахождение в палатах госпиталя проходит спокойно. Самая большая радость и для врачей, и для пациентов – это выписка.

– Чтобы выписать человека, нужны два отрицательных анализа на коронавирус. Получив первый из них, мы видим, как радость и оптимизм пациента нарастают с невероятной скоростью, у него сразу все мысли о доме, о семье. От выписки самые позитивные эмоции у всего коллектива. Не хочется загадывать, но мне кажется, что скоро ситуация начнёт улучшаться. Мы верим в это, настраиваемся на это, стараемся быть на позитиве. Мы сможем победить коронавирус, – говорит Юлия.

Врач отмечает, что самое важное для неё сейчас – это поддержка близких людей. Юлия пока не замужем, у неё нет детей, но родители очень переживают за девушку и звонят каждый день.

– Мама волнуется, но понимает, что мне сейчас как никогда нужна поддержка. Я её очень давно не видела, общаемся онлайн, я рада, что сейчас есть такая возможность. Давно не видела и своих друзей. Думаю, скоро всё вернётся на круги своя и мы встретимся. Очень важна сейчас для меня и поддержка коллег. Я их обожаю, они очень разные, приятные в общении люди, и если бы не они, морально было бы очень тяжело. Это люди с потрясающим чувством юмора, открытые, душевные, – отмечает Юлия.

Для всех медиков, работающих сейчас с пациентами с коронавирусной инфекцией, у Юлии лишь одно пожелание – не унывать и верить в лучшее. А всем кировчанам врач желает по возможности оставаться дома.