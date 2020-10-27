Юлия Зыкова: «Для тех, кто мыслит глобально»

Сегодняшняя гостья «Кировской правды» отлично ориентируется в глобальных навигационных спутниковых системах, знает, как отследить местонахождение человека или машины, сэкономить расход топлива и как вычислить недобросовестных водителей.

Юлия Зыкова, заместитель директора Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, подведомственного региональному министерству информационных технологий и связи Кировской области, – о возможностях и эффективности спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также об их пользе для жителей региона.

Эффективность – 30 процентов

– Юлия Борисовна, что, на ваш взгляд, лучше – российская ГЛОНАСС или американская GPS?

– ГЛОНАСС и GPS – это две глобальные навигационные спутниковые системы. И то время, когда они мерились силами, прошло. Спутниковые технологии – одни из самых быстроразвивающихся. Сейчас, кроме ГЛОНАСС и GPS, появились и другие глобальные навигационные спутниковые системы, такие как французская навигационная система DORIS, китайская Beidou, европейская навигационная система Galileo и другие. Каждая из них основана на различных технологиях, предназначенных для различного применения, находится на определённой стадии развития. Конечно же, у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Но если сравнивать именно ГЛОНАСС и GPS, то для Российской Федерации предпочтительнее использование ГЛОНАСС, хотя она была создана позже и уступает по количеству спутников, однако закрывает всю территорию нашей страны и принадлежит государству. Российские спутники работают более стабильно, но менее долговечны. В идеале, конечно, использовать обе системы, тогда будут обеспечены и высокая точность измерений, и максимальная надёжность, и независимость с точки зрения возможности отключения одной из систем.

– Какие сферы применения самые интересные?

– Сегодня навигационные технологии присутствуют практически во всех областях нашей жизни. Транспортное средство без спутниковой связи можно сравнить с динозавром, оказавшимся в XXI веке.

Самое распространённое использование – это навигаторы, помогающие нам в незнакомой местности, экономящие время на поиск дороги и информирующие нас о пробках. Это различные трекеры, отслеживающие все перемещения объекта (транспортное средство, ребёнок, пожилой человек, мобильный сотрудник), кнопка «sos» в случае чрезвычайной ситуации, с помощью которой можно подать сигнал о помощи.Это устройства, которые оснащены голосовым интерфейсом и подсказывают дорогу человеку с ограниченными возможностями.

Я считаю, это очень важные изобретения, которые помогают снизить количество неблагоприятных ситуаций и делают нашу жизнь комфортнее, спокойнее. Навигационные технологии популярны даже в таких неожиданных сферах, как спорт. Например, существуют спортивные игры,такие как геокэшинг, геотэгинг, когда по координатам с помощью навигационного оборудования ищут тайники, проходят маршруты и так далее.

И всё-таки одной из основных сфер применения спутниковых навигационных технологий является транспорт. Во-первых, для обеспечения безопасности дорожного движения и, во-вторых, для повышения эффективности использования транспортного парка.

В Кировской области работа по внедрению спутниковых навигационных технологий ведётся с 2011 года. Именно тогда была создана региональная система логистики мониторинга транспорта Кировской области, к которой было подключено 50% транспортных средств,оснащённых бортовым навигационным оборудованием. Это транспортные средства, находящиеся в государственной собственности и используемые органами исполнительной власти Кировской области и их подведомственными учреждениями.

Оператором этой системы является наше учреждение. На нас также возложены обязательства по содержанию навигационного оборудования в исправном состоянии. Эффективность внедрения спутниковых навигационных технологий в работу органов госвласти Кировской области была доказана ещё в 2015 году и составила порядка 30 процентов.

– Как это работает на практике?

– Объект оснащают навигатором, определяющим его координаты на местности. Спутники отправляют навигационной системе персональные сигналы. Чем больше спутников, тем точнее определяется местонахождение. Информация с навигаторов поступает в информационную систему, в которой данные анализируются и накладываются на карту. Таким образом, диспетчер либо руководитель организации имеет возможность получать максимально объективную и оперативную информацию обо всех транспортных средствах, оснащённых навигационным оборудованием.

Для чего это нужно? Чтобы повысить уровень дисциплины водителей и тем самым обеспечить безопасность на дорогах, а также исключить нецелевое использование транспорта организации за счёт сокращения пробега и амортизации транспортного средства.

Количество и продолжительность остановок транспортного средства, которые фиксирует система, позволяют оценить время отдыха водителя. Известно, что, если водитель не отдыхает положенное время, это создаёт дополнительный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Аварийность снижается и благодаря тому, что водители перестают превышать скорость, так как понимают, что информация о фактах превышения поступит в систему и они будут за это наказаны. Зная о постоянном наблюдении, водители становятся более дисциплинированными.

Трактор ехал слишком быстро

– Ещё что вы можете узнать о работе объекта с помощью навигационных систем?

– Оснастив транспортное средство различными датчиками, можно отслеживать и другие параметры. Например, датчики уровня топлива позволяют выявить факты его слива непорядочными водителями. Датчики угла наклона позволяют оценитькачество выполненной работы. Как узнать, снегоуборочная машина просто двигалась по улице или прошла с опущенным отвалом, разгребая снег? Машина проехала, а снег как лежал, так и лежит. С помощью датчиков вы будете точно знать количество произведённых манипуляций, объём выполненных работ.

Внедрение навигационных технологий в работу органов исполнительной власти Кировской области помогает сократить расход бюджетных средств на содержание автопарка. Это важно, например, для министерства лесного хозяйства, у которого транспортный парк составляет более 200 машин, министерства здравоохранения, министерства социального развития и других министерств и ведомств, чьи транспортные средства каждый день путешествуют по территории всего региона.

– Раз вы знаете, чья машина и где она находится, то можете проанализировать работу транспортных средств органов власти?

– В некотором смысле да. Наше учреждение является региональным оператором системы мониторинга и логистики транспорта Кировской области. В неё поступает информация с транспортных средств. Однако мы не занимаемся диспетчеризацией и не отслеживаем месторасположение транспортных средств. Это не входит в наши полномочия, мы работаем по заявкам. Если от органа власти поступает запрос о расположении машины за какой-то период времени, наша задача – предоставить эту информацию.

Бывает, что данные о машине становятся не видны в системе. Это происходит по разным причинам: из-за поломки бортового оборудования, проблем с SIM-картой мобильного оператора связи или, возможно, просто нет связи на участке дороги. Ну и, конечно, влияет человеческий фактор.

Сотрудники нашего отдела навигационных услуг – профессионалы своего дела. Они не только оказывают помощь по работе в информационных системах, но и сами устанавливают бортовое оборудование, выявляют причины выхода оборудования из строя, начиная с поломок, на устранение которых приходится оперативно выезжать, и заканчивая хитростями, на которые идут некоторые водители.

– На что же идут водители?

– Безусловно, существует хитрости, позволяющие скрыться от «всевидящего ока». Например, можно сломать антенны у бортового навигатора. Ещё есть такой способ, как фольга. Берёте с собой шоколадку, съедаете её, а фольгой накрываете навигатор, и сигнал пропадает.

Но наши специалисты отличают поломку от хитрости. Хотя такие ситуации доставляют массу проблем, они периодически сопровождаются забавными случаями. Так, одному «любителю шоколадок» пришлось поставить два навигатора на машину: один – настоящий, второй – муляж. Водитель старательно накрывал фольгой муляж, а его руководитель видел, где он на самом деле находится.

Была совсем комичная ситуация, когда водитель переставил оборудование с трактора на свою легковую машину. Зачем? Чтобы создать видимость работы. Наше внимание привлекла скорость движения «трактора» – он ехал слишком быстро. Впоследствии выяснилось, что навигатор был перемещён с одного транспортного средства на другое. И это говорит о том, что хитрый ум российского человека всегда найдёт лазейку для того, чтобы облегчить себе жизнь.

Уборка снега – в режиме онлайн

– Какие проекты с использованием навигационных систем ещё удалось реализовать?

– Кроме системы логистики мониторинга транспорта Кировской области, в 2014 году была создана региональная навигационная информационная система. Наше учреждение также является её оператором. У этой системы другое предназначение, она собирает информацию со всех транспортных средств, которые должны оснащаться ГЛОНАСС. Сюда относятся перевозки пассажиров, грузоперевозки, «скорая помощь», пожарные машины, школьные автобусы и многие другие, попадающие под определённые категории транспортных средств. Сведения поступают как напрямую, так и через сторонние системы.

Ещё был один интересный и социально важный проект, для которого использовали функционал этой системы: мониторинг техники, очищавшей улицы Кирова от снега. Проект был реализован в 2015-2016 годах по распоряжению губернатора Кировской области.

Благодаря этому проекту любой пользователь имел возможность посмотреть в онлайн-режиме, где и в каком количестве задействована снегоуборочная техника для очистки улиц города. Для горожан важно знать, что дороги чистят, особенно в периоды сильных неожиданных снегопадов, когда город стоит в пробках. Этот проект был очень полезен для информирования людей. К сожалению, с 2018 года он прекратил работу, так как нам перестали предоставлять данные о снегоуборочных машинах. Мы в любой момент технически готовы возродить этот удобный для жителей сервис.

– Зато другой проект – по мониторингу машин скорой помощи – успешно работает?

– Да, мы взаимодействуем со «Станцией скорой медицинской помощи» г. Кирова не первый год и очень гордимся этим сотрудничеством. Сегодня весь транспорт скорой помощи в Кирове оснащён навигационным оборудованием и работает в современной системе спутникового мониторинга.

Система позволяет осуществлять постоянный автоматический мониторинг выездных бригад. Она особенно важна в условиях пандемии, когда диспетчерам требуется максимально оперативно получать информацию о местонахождении той или иной бригады «скорой помощи», чтобы правильно построить логистику и сократить время приезда бригады на вызов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы оснастить бортовым оборудованием все машины скорой помощи на территории Кировской области, а их 290. Машины постоянно находятся на выезде. Мы оснащали и настраивали оборудование буквально на лету, чтобы не помешать ответственной работе бригад, оказывающих помощь людям.

Отличный результат был достигнут за счёт успешного взаимодействия наших сотрудников и представителей скорой медицинской помощи. Сегодня механизм взаимодействия отлажен, на устранение неполадок требуется десять минут. Сотрудники скорой медицинской помощи прошли у нас обучение и используют современные спутниковые технологии максимально эффективно.

Нельзя не упомянуть и о таком важном проекте, как оснащение и подключение к системе мониторинга транспорта школьных автобусов. Сегодня к ней подключены более 80 единиц. Это пока не весь парк, так как есть трудности в связи с дефицитом выделяемых бюджетных средств.

– Можно ли говорить об эффекте использования навигации в денежном эквиваленте?

– Могу привести пример долгосрочной работы с областной пожарно-спасательной службой, которая также является нашей гордостью. К системе мониторинга подключено около 70 машин. Наличие информации об их передвижении помогает в решении спорных вопросов. Например, в тех случаях, когда необходимо установить своевременность выезда пожарной бригады и прибытия на объект возгорания, особенно если владелец обвиняет пожарных в том, что они не успели оказать помощь вовремя. Такие случаи в нашей практике были неоднократно и позволили областной пожарно-спасательной службе избежать незаслуженных многомилионных штрафов.

– Что нас ждёт в перспективе?

– В перспективе возможно создание на территории Кирова интеллектуальной транспортной системы. Она предусматривает более комплексный подход ко всему транспортному обеспечению, включая светофоры, стоянки, дорожное покрытие, развязки, подземные переходы и так далее.

Например, система создаст условия для сокращения времени поездок пассажиров на всех видах наземного транспорта, а также для увеличения пропускной способности дорог города за счёт регулирования транспортных потоков и формирования предупредительной информации об условиях дорожного движения и многое другое.

– Понадобятся специалисты, которые смогут обслуживать такую систему.

– Сила – в людях! Как бы крута система ни была, она не сможет работать без специалистов и зависит от того, насколько они компетентно и оперативно выполняют свою работу. Поэтому я считаю, что залог успеха нашей организации – именно такие люди. В отделе навигационных услуг нашего учреждения – 11 человек. Опыт работы сотрудников отдела – более десяти лет. На их счету не одна тысяча транспортных средств, оборудованных и подключённых к системе мониторинга транспорта Кировской области. Специалисты учреждения оперативно выезжают на место и устраняют возникшие проблемы с оборудованием любой сложности по всей территории Кировской области. Главное, они работают качественно!

Хотелось бы большего понимания со стороны органов исполнительной власти о необходимости дальнейшего внедрения спутниковых навигационных технологий. Нужно оснастить навигационным оборудованием весь транспорт, находящийся в государственной собственности Кировской области.

Необходимо заменить установленное оборудование на более современное, а также обновить программное обеспечение региональной системы логистики мониторинга транспорта, чтобы представители органов власти могли работать с ней, используя мобильные устройства. Руководитель всегда должен иметь под рукой современное средство контроля!

Внедрение спутниковых навигационных технологий, наряду с другими мерами помогает формировать общую культуру дорожного движения и, как результат, сокращает количество дорожно-транспортных происшествий и ущерб от них. Для этого мы и работаем.