Юрий Смолин. Мгновения из жизни

Ушёл из жизни Юрий Михайлович Смолин – один из самых известных журналистов Кировской области. Он начинал в белохолуницком «Красном знамени» и межрайонной газете «Сельская новь», после чего пришёл – на целых 46 лет – в «Кировскую правду».

В «КП» был корреспондентом и заведующим отделом. Много писал на экономические темы. Позже стал автором нескольких книг по истории кировских предприятий.

Был издателем частной газеты «Веришь – не веришь» – необычного издания, рассказывавшего об удивительных явлениях природы.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью ВДНХ, почётным знаком «За заслуги перед городом» (Киров), грамотами Союза журналистов СССР, правительства области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат областной журналистской премии имени С.М. Кирова.

Судьба и опора на всю жизнь

Юрий Смолин родился в Слободском в 1937 году. В журналистику пришёл через стихи, которые начал писать в восьмом классе. Школьному поэту аплодировали, когда он читал сочинения с больших и малых сцен Слободского, а однажды – даже облдрамтеатра в Кирове. Друзья советовали послать стихи в газету…

В «Кировскую правду» он пришёл в 1967 году и, как утверждает сам, сразу окунулся в очень творческую атмосферу. В редакции работали замечательные журналисты и редакторы Леонид Мокеров, Овидий Любовиков, Константин Верхотин, Борис Поперёков, Михаил Ардашев, Валентин Домрачев, Галина Мерзлякова… Было на кого равняться – тогдашняя «Кировская правда» стала для Юрия Михайловича настоящей школой журналистики. Она стала также его судьбой, опорой на всю жизнь.

Истории, за которыми следили

Всего один материал из множества: в 1960-х Смолин стал автором нашумевшей эпопеи «Вятка. Дно деревянное» – истории, за которой следили в обкоме партии и в облисполкоме. Как выяснил журналист, за десятилетие молевого сплава по Вятке главная река области поглотила полтора миллиона кубометров древесины, выстелив своё дно штабелями брёвен-утопленников. По итогам публикации была организована кампания по очистке реки. Этим занялись созданные специально несколько хозрасчётных участков. В итоге со дна Вятки и впадающих в неё рек были буквально выужены тысячи кубометров полезной древесины, которая пошла на производство мебели, спичек, фанеры.

И без критики не обходился

Про свою работу в отделе промышленности Юрий Михайлович говорил, что делал всё с душой. Объездил все леспромхозы, обошёл все предприятия, рассказывая не только о проблемах отрасли, но и о людях труда, рабочих династиях, передовиках производства. Никогда не стремился приукрашивать действительность. И без критики не обходился. – Взять фанерный комбинат. Я в последние годы написал о нём много добрых слов. А ведь были публикации и другого рода. Критика была сильнейшая. Или моя любимая меховая фабрика «Белка». Одна из первых моих публикаций была критическая заметка о предприятии. И вместе с тем написал книгу про неё, её достижения.

«Докажу, что сил ещё много»

Большой материал о работе Юрия Михайловича Смолина в «КП» наша газета публиковала в год 100-летия «Кировской правды». Тогда сам журналист только-только отметил и личный юбилей – 80 лет.

– Никогда и подумать не мог, что такое произойдёт, – говорил Смолин. – Я всегда был самым молодым. В Белой Холунице, например, все, с кем работал, были старше меня, причём намного. Посмотришь – в партийном аппарате такие боссы трудятся. Старьё! Сегодня я думаю: а ведь им по 30–40 лет было. Или. Иду по улице, слышу – кто-то окликает: «Дед!». Оборачиваюсь – меня. Звучит шокирующе. А потом думаю: так ведь я и на самом деле дед. Причём с лихвой. Но это трудно принять, потому что в душе ты ещё молод. Молод! Вот мне хочется в день рождения… встать на коньки. Если погода позволит и каток будет расчищен, обязательно выйду на лёд и, думаю, не опозорюсь, докажу, что сил ещё много.

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Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким Ю.М. Смолина. Вечная память – о талантливом журналисте и замечательном человеке.