«Я – первопроходец»

Она называет себя любителем, но выиграла профессиональный конкурс, точнее, региональный этап и стала одной из лучших в индустрии туризма Кировской области. В недавнем прошлом глава поселения, а ныне самозанятая, руководитель клуба «Вятские СкандиЗавры», гид по Котельничскому району Тамара Савиных объединила своё хобби – скандинавскую ходьбу с посещением достопримечательностей в регионе и стала победителем в подноминации «Специалист в сфере доступного туризма» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма-2020».

Специализация редкая – впервые заявлена на этом конкурсе в Кировской области. Да и само состязание молодое: в регионе проводится второй раз, а в России – в восьмой.

– В этом году конкурс проходит в непростой для отрасли период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции. Но тем ощутимее стремление работников сферы туризма Кировской области направить все свои ресурсы на формирование качественных предложений для наших гостей. Проводя региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», министерство спорта и молодёжной политики стремится поддержать самых ярких представителей этой сферы, – рассказала заместитель министра спорта и молодёжной политики Кировской области Юлия Назарова.

Всего на региональный этап конкурса заявились 16 представителей кировской сферы гостеприимства – работников туроператоров, музеев, гостиниц. Соревновались в практике и теории. Хоть за плечами и стаж, а всё равно волновались.

– Например, во второй день конкурсных испытаний перед участниками стояла серьёзная задача – ответить на вопросы теста, включающего нормативно-правовые аспекты, отражающего специфику номинации, психологии гостя. Причём конкурсанты были ограничены во времени. Безусловно, волновались. Но все справились и показали хорошие результаты. Это радует и ещё раз доказывает, что в сфере туризма и гостеприимства нашей области работают настоящие профессионалы! – рассказала член рабочей группы конкурса, доцент кафедры туризма и управления персоналом ВятГУЮлия Колесова.

В группу вошли представители министерства спорта и молодёжной политики, Центра развития туризма, отеля Four Elements Kirov, Кировского технологического колледжа и ВятГУ. Они и определили четвёрку лучших.

Что до Тамары Савиных из Ленинской Искры Котельничского района, то она уверена: скандинавская ходьба сегодня – самый доступный вид туризма.

– Несколько лет назад я начала собирать группу единомышленников, стали посещать интересные места нашего района. Иногда даже местные жители о них не знают: Казаринское побоище в устье Моломы, Ковровское городище – это места, откуда начиналась вятская земля. И сейчас, хочу, чтобы о них и других достопримечательностях узнали и в других регионах. Турфирмы возят туристов в Крым, на Алтай, на Кавказ. Но в Кировской области есть свои интересные места. Мне хочется их показать, – говорит Тамара Савиных.

Кроме того, родилась идея показывать гостям, как производят хлеб, на примере колхоза «Искра» во время экскурсий.

– Угощаем бездрожжевым домашним хлебом. В прошлом году, кстати, приезжали гости из Йошкар-Олы, сказали, какие у вас красивые места. Нам надо создавать условия, чтобы к нам люди хотели ехать, – уверена победительница. – У нас в районе, например, есть музей истории крестьянства, спортивная гостиница – до ста человек разместятся. Можно палаточный лагерь разбить. Условия не хуже, чем в других регионах! Была в Питере на мероприятии, зашёл разговор о Вологодчине, мол, что показывать туристам, комары да мошки. И из зала – ответ: «А вы что нас пугаете комарами и мошками? Мы их не боимся. Сейчас полно средств защиты. Нам интересно!» И я как первопроходец. Моя задача – видеть интересные места, прокладывать новые маршруты и рассказывать о них людям, особенно детям. Они проходят эти маршруты ногами, видят колхозные поля, гладят и кормят сельскохозяйственных животных, заглядывая в «Савков хутор», слушают рассказ о своей малой родине. Это развивает!

По словам самих победителей, им полезны такие состязания профмастерства – они дают толчок к дальнейшему профессиональному развитию.

– Конкурсы предоставляют возможность пообщаться с лучшими, понять, какие у тебя есть сильные стороны, и, конечно же, перенять опыт. Да это просто весело и круто! – поделился директор Вятского палеонтологического музея, победитель в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» Алексей Торопов. – Я хотел понять, какие изменения произошли в профессиональном плане. Приятно осознавать, что есть чем гордиться. За прошедший год я разработал свою индивидуальную экскурсию. Ещё один проект, которым горжусь, это областная детская научная конференция по палеонтологии, которую мы успешно провели в ноябре прошлого года и сейчас готовимся к проведению новой.

Уже скоро, в августе, Алексей Торопов, Тамара Савиных вместе с ещё двумя победителями регионального этапа, Анной Новик из кировского Центра детского и семейного туризма «Каникулы» (номинация «Лучший менеджер по внутреннему и въездному туризму») и Татьяной Онучиной из отеля Four Elements Kirov (номинация «Лучший работник службы приёма и размещения»), представят регион в федеральном финале конкурса. Им предстоит пройти тестирование, после чего объявят финалистов. Будем болеть за наших!

Кстати, год назад, когда Кировская область впервые выступила с инициативой провести региональный этап этого конкурса, по итогам участия во всероссийском финале экскурсовод кировского музея дымковской игрушки Мария Шишкина стала призёром.