1 сентября. Начало учёбы. В очном режиме

Готовность школ к началу учебного года в условиях распространения коронавирусной инфекции; санитарные требования к организации учебного процесса, использование средств индивидуальной защиты школьниками, студентами и педагогами; правила проведения торжественных линеек 1 сентября; организация горячего питания для учащихся начальных классов в соответствии с поручением президента страны…

Весьма широкому кругу вопросов была посвящена встреча с журналистами, состоявшаяся в конце прошлой недели.

– Мы долго работали над тем, чтобы аккумулировать всю необходимую информацию. И сегодня можем сказать, что готовы к началу учебного года: готовы начать его в очном режиме как в школьных образовательных организациях, так и в техникумах, колледжах, вузах, – открывая пресс-конференцию, сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. – 1 сентября мы начинаем учиться очно. В то же время, учитывая текущую эпидемическую ситуацию, во всех учебных заведениях будет реализован ряд профилактических мероприятий, направленных на безопасность и педагогов, и детей.

В цифрах

* В Кировской области функционирует 1135 образовательных организаций, в числе которых 455 общеобразовательных школ.

* Численность обучающихся в общеобразовательных школах на начало нового учебного года составляет 142,9 тысячи детей, из них 16,5 тысячи – первоклассники.

* В одну смену будут работать 368 школ, в две смены – 87 школ.

* В областном центре – 59 муниципальных школ и 5 государственных школ.

* Всего учащихся – 61535 человек.

* В первый класс пойдут 8050 первоклассников.

* В 1-ю смену будут учиться 39992 учащихся, во вторую смену – 21543 человека.

* Бесплатным питанием будут обеспечены 28963 учащихся 1-4 классов.

Наверное, у всех начало нового учебного года ассоциируется со школьной линейкой. Пройдут ли они ныне 1 сентября?

– Мы учли все рекомендации Роспотребнадзора, понимая, что нужно соблюдать правила безопасности. Но линейки будут проведены, – сказал Дмитрий Александрович. – Впрочем, окончательное решение будет принято на штабе по коронавирусу, но мы за проведение. Если говорить про вузы, то ректоры поддержали нашу позицию, что линейки пройдут с участием только первокурсников. На открытом воздухе и с соблюдением соответствующей дистанции… Что касается линеек в школах. В них примут участие первоклассники и выпускные классы. Естественно, смогут принять участие и родители в средствах индивидуальной защиты (в масках). А также преподаватели…

Про ношение масок надо сказать особо. В школах это требование необязательно. Однако учителя самостоятельно принимают решение о средствах индивидуальной защиты вне учебного кабинета. А вот в вузах преподаватели маску носить обязаны.

Коротко

* Для государственных образовательных организаций министерством образования централизованно приобретаются оборудование и средства индивидуальной защиты.

* Органы местного самоуправления обеспечивают подведомственные образовательные организации за счёт средств местных бюджетов.

* Всем руководителям образовательных организаций указано на недопустимость сбора средств с родителей учеников на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты.

Как планируется организовать учебный процесс? Чтобы уменьшить число контактов учащихся между собой, разработано расписание уроков и перемен таким образом, чтобы начало первого урока для каждой параллели классов было разное. Соответственно и проведение перемены, и время приёма пищи для каждой параллели будет тоже отличаться. Понятно, что и общего звонка в такой ситуации для всех не будет.

Что касается дистанционного обучения: останется оно или нет? – на часто повторяющийся вопрос Дмитрий Курдюмов ответил:

– В последнее время обсуждается тема так называемого гибридного обучения. Что скрывается за этим понятием? Дети у нас обучаются или пять, или шесть дней в неделю. Поэтому мы считаем, что те практики, которые у нас наработаны по дистанционному обучению, правильно было бы реализовать в один из этих дней. По нашему мнению, самое удобное – это суббота. То есть при шестидневке введём гибридное обучение в субботу и сделаем так, чтобы это были не какие-то формальные предметы… Что же касается тех, кто учится по пятидневной неделе. Суббота здесь будет резервным днём, когда можно будут восполнить пробел, допущенный в течение недели, и дистанционно получить знания по тому или иному предмету. Также можно использовать это время для дополнительного образования. Такой подход будет реализован с 5-го по 11-й класс. Ну, а все начальные классы, по нашим планам, должны учиться очно.

Важно!

В каждой школе будет обеспечено наличие:

— бесконтактных термометров (не менее одного на каждый вход);

— оборудования по обеззараживанию воздуха (не менее двух на образовательную организацию);

— антисептических средств для обработки рук в дозаторах (из расчёта их размещения у каждого входа, в помещениях для приёма пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах);

— дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений;

— средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток для работников пищеблоков.

* С целью разведения потоков обучающихся в образовательных организациях будут открыты дополнительные входы, на каждом входе будет проводиться термометрия для всех обучающихся и педагогов. Также на входе будет организована гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков для всех учащихся и сотрудников. Дозаторы с антисептиками будут стоять перед входом в столовые и туалетные комнаты.

* В вузах области расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учебные группы и по возможности закрепить за каждой группой свою аудиторию. Занятия заочных и очно-заочных групп максимально переводятся в дистанционный формат.

* Студенты-иностранцы будут допущены к учебному процессу после 14-дневной изоляции со дня въезда в Российскую Федерацию с проведением на 10-12-й день обследования на COVID-19 методом ПЦР.

* Массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены.

Что следует предпринимать, если у учащегося выявлены признаки респираторной вирусной инфекции?

В каждой образовательной организации, будь то школа или высшее учебное заведение, выделена и подготовлена к началу учебного года специальная комната наблюдения за таким человеком с признаками болезни. По предписанию подобная комната должна находиться на первом этаже и по возможности вблизи от одного из входов. Вот в это помещение временного пребывания в случае выявления повышенной температуры учащийся и будет определён. Здесь он находится под наблюдением медицинского работника до приезда «скорой помощи», врачи которой и принимают окончательное решение, будет ли он с признаками ОРВИ госпитализирован либо будет проходить амбулаторное лечение.

Несколько слов об организации питания в школах

– Наш регион был в числе первых, кто получил такую возможность и до которого была доведена субсидия федерального бюджета на организацию бесплатного горячего здорового питания учеников начальных классов, – сказал Дмитрий Курдюмов. – Дети, учащиеся в первую смену, будут обеспечены питанием во вторую и третью перемену. Это так называемый завтрак, но практически как обед. Это горячее блюдо, фрукты, овощи, салат, напиток… Дети, которые учатся во вторую смену, будут обеспечены обедом. И всё это будет проводиться строго в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению школьного питания. При этом министерство образования Кировской области организует «горячую линию», где специалисты ответят на вопросы родителей по организации бесплатного горячего питания. Напомню: до конца года на эти цели выделено более 230 миллионов рублей. И более 600 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего здорового питания будет направлено в следующем году.

Коротко

* В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина все школы региона готовы к организации горячего питания детей начальных классов с 1 сентября.

* Обучающиеся 1-4 классов, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака или обеда.

* Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во время второй или третьей перемены. Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.

* Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток.

* В Кировской области организация горячего питания осуществляется в 532 зданиях 455 школ:

* Министерством образования Кировской области разработан Единый региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием учащихся 1-4 классов, включающий согласованное с Роспотребнадзором рекомендуемое меню.

* Контроль за организацией горячего питания будет осуществляться родителями и представителями общественных организаций.