1,4 млрд руб. поступило в бюджет области за использование лесов

За прошлый год в бюджет Кировской области в виде платежей за использование лесов поступило около 1,4 млрд руб. Это почти на 542 млн больше, чем по итогам 2020-го.

По словам и.о. министра лесного хозяйства региона Александра Ложкина, значительный вклад в доходность отрасли внесло проведение аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений (42,8% от общих поступлений в областной бюджет по плате за использование лесов).

За прошлый год реализовано 613,4 тыс. кубометров древесины на сумму 639,5 млн руб., из которых поступления в бюджет региона составили 597,2 млн.

Министерство на постоянной основе ведёт работу по погашению и взысканию задолженности по арендной плате за использование лесов. По сравнению с 2020 г. она снизилась на 73,1 млн руб. Количество действующих договоров аренды участков, находящихся в федеральной собственности, по которым имеется задолженность, снизилось с 13 до 8.

В прошлом году из-за нарушения условий в части внесения арендной платы расторгнуты шесть договоров.