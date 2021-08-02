1 августа вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт

С 1 августа 2021 года в России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. Теперь жители страны смогут получить назад 13 процентов денег, потраченных на бассейны, спортзалы и фитнес-клубы.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи. Оформить налоговый вычет можно не только на взрослых, но и на детей до 18 лет. Получить компенсации за здоровый образ жизни россияне смогут в 2022 году.

Чтобы получить вычет, нужно будет предоставить документы, подтверждающие расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это:

копия договора на оказание услуг;

кассовый чек.

Есть и еще один нюанс. Налоговый вычет «за спорт» входит в группу социальных вычетов, лимит которых составляет 120 тысяч рублей в год. К ним, в частности, относятся расходы на лечение и образование. Поэтому если эта сумма уже выбрана за счет прочих налоговых вычетов, то вернуть деньги за спорт не получится.

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