1 июня в Кирове на зебрах произошли две аварии

В обоих случаях пострадали пешеходы: 14-летняя девочка и пенсионерка.

Первая авария случилась в районе полудня на ул. Ломоносова. 41-летний водитель ВАЗа не уступил дорогу 14-летней девочке-пешеходу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге она получила ушибы и ссадины, но помощь врачей ей не потребовалась.



Еще одно ДТП произошло в 16 часов возле ботанического сада. По предварительным данным автоинспекторов, 18-летний водитель Kia Cerato также на зебре не пропустил пешехода. 64-летняя женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Оричевском районе преступник дважды покушался на один и тот же магазин.

Фото: ГИБДД Киорвской области