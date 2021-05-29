1 июня в Кировской области не будут продавать алкоголь

1 июня в Кировской области будет запрещена розничная продажа алкоголя в торговых объектах.

Исключение сделано только для организаций, которые оказывают услуги общественного питания (бары, буфеты, кафе, рестораны).

Решение принято в соответствии с законом «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области».

Штраф за его нарушение составляет от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических.

Предыдущий запрет на продажу алкоголя действовал 21 мая — в день последнего звонка в школах.