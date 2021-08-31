1 сентября в Кировской области стартует программа «Пушкинская карта»

С 1 сентября в Кировской области стартует культурная программа «Пушкинская карта». В ее рамках школьники старших классов и студенты смогут бесплатно посещать музеи, театры и другие учреждения культуры.

О том, кто сможет воспользоваться «Пушкинской картой» и какие преимущества она дает, рассказала глава министерства культуры Татьяна Мазур.

Что дает «Пушкинская карта»

С 1 сентября программа «Пушкинская карта» стартует во всех регионах России. По условиям программы молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит именные электронные карты. Раз в год на них будет поступать определенная сумма денег. В 2021 году это будет 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку билетов в театры, музеи и концертные залы в регионе и за его пределами.

Как получить «Пушкинскую карту»

Чтобы получить «Пушкинскую карту, нужно оставить заявку на портале госуслуг и зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». После прохождения всех этапов регистрации участники программы получат карту.

— На первом этапе действия программы получить карты можно будет в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка, — сказала Татьяна Мазур.

Куда можно сходить по «Пушкинской карте»

Полная афиша мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», будет размещена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура». Все мероприятия, включенные в программу, пройдут предварительную модерацию экспертного совета. В Кировской области на сегодняшний день в программе участвуют 5 учреждений культуры. Это:

драмтеатр

театр кукол

театр на Спасской

Вятская филармония

музей Циолковского.

Приобрести билеты по «Пушкинской карте» можно на 95 мероприятий, которые состоятся в данных учреждениях.

Отметим, что программа «Пушкинская карта» была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным. В ней смогут принять участие порядка 13 миллионов молодых людей.