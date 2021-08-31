1 сентября Владимир Путин встретится с лучшими школьниками страны

1 сентября Президент РФ Владимир Путин встретится с школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».

В мероприятии примут участие победители российских олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Россияне смогут увидеть встречу онлайн. Прямую трансляцию мероприятия проведет российское обществ «Знание».

На второй день марафона председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет для школьников и студентов лекцию в формате открытого урока. Посмотреть выступление премьера можно будет на сайте марафона «Новое Знание» и в группе Российского общества «Знание» «ВКонтакте».