Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в первый день нового года.

Всего с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года, на дорогах Кировской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

1 января в Кировской области насмерть сбили женщину. Трагическое происшествие случилось в Шабалинском районе в 19-м часу. Chevrolet Lacetti Klan, за рулём которого находился 35-летний водитель, сбил пенсионерку. Она шла в попутном направлении.

64-летняя женщина погибла.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на улице Щорса женщина упала под колеса автобуса.

Фото: ГИБДД Кировской области