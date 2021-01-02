1 января в Кировской области в пожаре погиб человек

В начале года в Кирово-Чепецке случился серьёзный пожар. Всё произошло в частном секторе. Там вспыхнул деревянный дом. В нём было две квартиры.

Очевидцы заметили, как полыхает крыша. Вызвали пожарных. В это время в доме находились люди. На помощь пришли неравнодушные жители. Они смогли вывести троих жильцов из одной из квартир. Но вторая уже была в огне.

В результате пожара погиб человек. Он находился во второй квартире. Об этом пишет chepetsk.ru. В ГУ МЧС России по Кировской области также уточнили, что трагедия произошла в микрорайоне Пригородный на улице Новостроевская. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности. Начата проверка.

Всего за первый день 2021 года случилось 10 пожаров и 8 дорожных аварий.

Ранее мы сообщали, что кировчанам рассказали, куда звонить в случае ЧП в праздники.

Фото: vk.com/id437316205