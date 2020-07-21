10 вопросов об НПД

Налог на профессиональный доход (НПД) — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который введен Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

С 1 июля данный режим начал действовать на территории Кировской области (Закон Кировской области от 29.05.2020 № 364-ЗО). Предлагаем вашему вниманию ответы на наиболее часто задаваемые в этой связи вопросы от предпринимателей.

Не повлияет ли введение НПД на увеличение налоговой нагрузки?

Введение НПД не преследует фискальной цели – предусмотрены низкие ставки 4% и 6%. Ставка 4% — если доход за товар, работы или услуги поступил от физического лица, 6% — при поступлении дохода от юридического лица или ИП.

Главная цель — легализации бизнеса. По состоянию на 7 июля 2020 года в России зарегистрировано более 1 млн. участников.

В Кировской области после введения НПД за 3 недели июля были зарегистрированы в качестве плательщиков НПД более 1 тысячи человек.

Почему это выгодно бизнесу?

Помимо легализации и низких налоговых ставок это простота процедуры регистрации. Доступно несколько способов: через бесплатное мобильное приложение «Мой налог» (с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона); через личный кабинет плательщика НПД c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте ФНС России nalog.ru; с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Также налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона — работать через вэб-версию приложения «Мой налог».

Работать можно без статуса ИП. Не нужно сдавать отчетность — учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Не нужна онлайн-касса — чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».

Какие виду деятельности чаще всего ведут кировские плательщики НПД?

Это перевозка пассажиров; услуги бьюти-сферы (парикмахерские, маникюр и т.д.); услуги ателье.

С какого возраста можно стать плательщиком НПД?

НПД могут применять несовершеннолетние физические лица в возрасте от 14 до 18 лет в следующих случаях: при приобретении дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак; с письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего — родителей, усыновителей или попечителя на совершение сделок; после объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда.

Можно ли применять НПД пенсионерам?

Да можно. Пенсия при расчете НПД не учитывается. Статус плательщика налога на профессиональный доход не влияет на получение льгот и компенсаций, предусмотренных для людей пенсионного возраста.

Как клиент может проверить, что он совершает сделку действительно с плательщиком НПД?

Можно воспользоваться сервисом «Проверь статус Налогоплательщика налога на профессиональный доход», размещенного на официальном сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход» по адресу: npd.nalog.ru/cheсk-status.

Кто не вправе применять НПД?

Лица, привлекающие наемных работников по трудовым договорам, получающие доход в календарном году свыше 2 400 000 рублей, реализующие подакцизные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке, добывающие и (или) реализующие полезные ископаемые, а также занимающиеся перепродажей или ведущих посредническую деятельность. Применение иных специальных налоговых режимов или ведение предпринимательской деятельности, доходы от которой облагаются НДФЛ, также недопустимо для плательщика НПД.

Должны ли плательщики НПД уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование?

Нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.

Уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование можно в добровольном порядке. Размер фиксированного платежа по страховым взносам в 2020 году составляет 32 448 руб.

Выгодно ли предпринимателям перевести своих сотрудников на самозанятость?

Это запрещено законом. С момента увольнения от работодателя до момента начала работы с ним в качестве самозанятого должно пройти не менее 2-х лет.

Какое наказание для плательщиков НПД предусмотрено за нарушения?

Нарушение порядка или срока формирования фискальных чеков при осуществлении расчетов, предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчетов, на которую не был сформирован фискальный чек. Например, не сформировал чек на сумму 100 тысяч рублей, поступивших на банковскую карточку за оказанную услугу, сумма штрафа составит 20 тысяч. При этом сумма налога с этого дохода составила бы, например, по ставке 6% всего 6 тысяч рублей.

При повторном нарушении в течение шести месяцев предусмотрен штраф в размере суммы расчета (в нашем примере 100 тыс. руб.).

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