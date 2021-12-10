10 брендов, которыми гордится Кировская область: от «Здравы» и БКК до Тимофея Трибунцева

День Кировской области — повод вспомнить и значимые имена, которые появились у нас, но стали известны и во всей России.

Эти имена хорошо знакомы не только кировчанам. Их знают и на федеральном уровне. «Десятка» кировских компаний и личностей — от производителей натуральных продуктов и товаров, пользующихся спросом по всему миру, до талантливых людей и целых коллективов.

MZ5

MZ5 Group – международный производственный холдинг, созданный в 1989 году и основанный на принципах качества и комфорта по немецким стандартам.

Компания создаёт уникальную мебель, разработанную профессионалами. Бренды от MZ5 — лидеры в своих сегментах, известные и любимые потребителям. Кстати, это — единственная компания в России, которая была отмечена знаком качества Golden M немецкой ассоциации производителей мебели DGM.

Giulia Novars

Современные кухни — основное направление деятельности компании. Здесь работают со шпоном, эмалевыми покрытиями, глянцевыми лаками, нержавеющей сталью, а также применяют уникальные механизмы трансформации, которые позволяют создавать кухни, отвечающие современным требованиям. Модели кухонь в стиле минимализм от Giulia Novars удостоены многих наград, в том числе международных.

БКК

Булочно-кондитерский комбинат — активно развивающееся предприятие с большой историей. Здесь выпускают более 20 видов и более 300 наименований продукции нескольких товарных групп: от хлеба и печенья до восточных сладостей и тортов ручной работы.

Продукция представлена в магазинах и торговых сетях регионов России и многих зарубежных странах (Германия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и т.д.).

Здрава

Современный комплекс по производству масла, майонезов, кетчупов, соусов и горчицы. Каждый цех оснащён современным высокотехнологичным и импортным оборудованием, а производственные процессы на участках полностью автоматизированы. Здесь выпускают около 25 000 тонн готовой продукции в год. В копилке предприятия — более 150 наград международного, общероссийского и регионального уровней.

Mi&Ko

Производитель натуральной косметической продукции без химических примесей и добавок. Компания работает с 2009 года и основана как семейный бизнес двух поколений, базируется в Кировской области. Несмотря на конкуренцию, стабильным спросом натуральная косметика Mi&Ko пользуется в странах постсоветского пространства: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан.

Veroom

Компания реализует проекты обустройства интерьера «под ключ» любого вида сложности. При этом в ход идут инновационные решения: для кухонь, спален и детских, кабинетов, ванных и прихожих. 1000 единиц мебели выпускается здесь ежемесячно, 250 компаний активно сотрудничают с Veroom. А начиналось производство в 2000 году с выпуска и установки простых шкафов-купе на заказ.

Банк Хлынов

Универсальный банк с тридцатилетней историей. Входит в 10-ку банков Приволжского федерального округ и в сотню ведущих банков страны по вкладам и кредитам физических лиц.

Банк Хлынок развивается динамично. Есть развитая сеть офисов в Кировской области, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской области и других регионах ПФО.

Качество работы банка подтверждено российскими рейтинговыми агентствами и аналитическими финансовыми изданиями «Эксперт РА», banki.ru, Коммерсантъ, агентства РИА Рейтинг, журнала «Банковское дело».

Команда КВН «Вятка»

На фоне остальных российских команд вятские во главе с капитаном Дмитрием Бушуевым выделяются оригинальным стилем («армия тьмы»).

Чемпионы Высшей лиги 2018 года, финалисты Премьер-лиги КВН 2010 года, победители Встречи выпускников КВН 2021 года, а также обладатели множества других титулов. Немаловажно, что всего этого могло бы не быть, если бы не поддержка правительства региона — участие «Вятки» в престижных состязаниях стало возможно благодаря поддержке губернатора Игоря Васильева и председателя регионального правительства Александра Чурина.

Тимофей Трибунцев

Актёр — уроженец города Кирова, активно снимающийся в самых громких кинопроектах последнего времени. Зрители запомнили его по фильмам «Монах и бес», «День выборов 2», «Последний богатырь», «Серебряные коньки», «Домашний арест». Одна из недавних ролей актёра — в фильме «БУМЕРанг», премьера которого состоялась в ноябре.

Всему этому предшествовала игра в кировском театре «Гротеск» и работа в милицию. В столицу Трибунцев уехал в 1998 году. Обладатель премии «Ника» (за лучшую мужскую роль 2017 года) и «Золотой маски»-2021 (в номинации «Лучшая мужская драматическая роль»).

Жанна Агалакова

Специальный корреспондент Первого канала во Франции, освещающая события и в других европейских странах. Родилась в Кирове, журналистскую карьеру начинала в газете «Комсомольское племя». В начале 2000-х вела программу «Времена» на пару с Владимиром Познером. Автор книги «Всё, что я знаю о Париже».

Во время недавнего приезда на родину Жанна дала большое интервью «КП», в котором рассказала о вещи, которая всегда напоминает ей о Вятке. Это — огромный дымковский индюк, который сменил уже множество стран. Сейчас он в Париже, а до этого в течение нескольких лет «жил» в Нью-Йорке. Там его хозяйка долгое время была собственным корреспондентом Первого канала.