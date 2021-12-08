10 декабря в Кирове открывается каток на «Динамо»

В пятницу, 10 декабря, в Кирове начинает работу каток на стадионе «Динамо».

График работы — пятница с 18:00 до 21:00, суббота с 16:00 до 21:00 , воскресенье с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 21:00.

Стоимость входного билета — 150 руб. в пятницу, 200 руб. — в выходные и праздничные дни. Для детей до 7 лет вход бесплатный. Сотрудникам силовых структур, входящих в систему общества «Динамо» (при личном предъявлении удостоверения), и членам их семей предоставляется скидка на вход в 50%.

На стадионе работают прокат и гардероб.

Ранее мы сообщали о заливке самого большого в Кирове катка.

Фото vk.com/dinamo_katok