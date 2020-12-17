10 кировских ребят направили в Президентский полк

Направлять своих призывников в это элитное подразделение удается не всем регионам.

Кировская область ежегодно готовит кадры для службы в Президентском полку московского Кремля. В этом году туда отправились 10 человек из Кирова, Орлова, Вятских Полян и Унинского района.

Чтобы оказаться в рядах кремлёвцев отбор нужно пройти круче, чем для службы в спецназе. Так, важную роль имеют не только внешние данные, рост от 175 до 190 см, пропорциональное телосложение, идеальное зрение(без коррекции) и слух, но и история взаимоотношений с правоохранительными органами. Будущий призывник кремлёвского полка растет только в полной семье, где никто из родственников не был судим. Досье проверяют очень тщательно, поскольку кремлёвцы будут принимать участие в важных государственных мероприятиях. Кстати, модные в наши дни татуировки могут закрыть шансы попадания в это подразделение.

— Гордость за то, что вы будете представлять Кировскую область на службе, наполняет сердца, поскольку ее всем регионам удается направлять в Кремль своих ребят, — отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора и председатель областной призывной комиссии Николай Журков, обращаясь к призывникам от имени Игоря Васильева и, вручая призывникам подарки.

Призывники-кремлёвцы сообщили, что в армию они идут служить после получения высшего образования. Они понимают, что им повезло служить в самом элитном подразделении и будут с честью и гордостью нести службу. Если предложат — то останутся защищать Родину по контракту.

Фото: Александр Папырин