10-летний кировчанин получил медаль за спасение подруги из ямы с кипятком

Юного кировчанина Данила Черенева наградили медалью «За проявленное мужество». Этим летом 10-летний мальчик помог своей подруге выбраться из ямы с кипятком.

Инцидент произошел 14 июня у дома №19 на улице Северо-Садовой. Из-за размыва песочной промыва «подушки» и провала бетонной плиты во дворе лопнул трубопровод. В образовавшуюся яму с кипятком провалилась 10-летняя Кира Калинина.

Выбраться девочке помог Данил Черенев. Несмотря на идущий из ямы пар, он бросился на помощь и вытащил Киру из ямы. Девочка получила 40-процентный ожог тела и была госпитализирована. Если бы не Данил, последствия могли бы быть гораздо тяжелее.

Мальчик рассказал, что ни секунды не раздумывал, когда его подруга оказалась в беде. Данил уверен: на его месте так должен был бы поступить любой.

Мама Данила Екатерина Черенева узнала о поступке сына только вечером. По словам женщины, она одновременно и удивилась, и испугалась. А еще Екатерина очень гордится тем, что ее сын спас человека.

За смелость в экстремальной ситуации Данил был награжден медалью «За проявленное мужество». Награду вручили губернатор Игорь Васильев, а также председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель военного комиссара области Сергей Зубенко.

– Мы гордимся нашим юным земляком, который совершил настоящий мужской поступок. Выражаем слова искренней признательности Данилу за решительность и смелость, а его родителям – за хорошее воспитание сына, – сказал Игорь Васильев, вручая награду.

Как отметила в видеообращении председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, в 2021 году памятные медали «За проявленное мужество» в рамках проекта «Дети-герои» получили 106 юных россиян. Кировчане уже не первый раз становятся участниками проекта. Так, в прошлом году медаль получил Матвей Акимов из Оричевского района, который спас свою 4-летнюю сестру во время пожара.