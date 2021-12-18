10 новобранцев из Кировской области пополнили ряды Президентского полка

Традиционно в середине декабря кировские ребята пополнили ряды элитных войск России – Президентского полка. На этот раз наш регион представят молодые ребята из южных районов – Вятскополянского и Пижанского, — а также из областного центра.

От имени главы региона Игоря Васильева напутственные слова будущим солдатам передала и.о. руководителя администрации губернатора Лариса Огородникова:

– Я верю, что вы с честью и достоинством представите нашу область в этом особенном военном подразделении и оправдаете оказанное вам доверие.

Также к призывникам обратился военный комиссар региона Геннадий Боков.

– Я желаю вам, чтобы вас показали 9 мая в составе праздничных парадных расчетов, а также чтобы вы выполнили воинский долг достойно.

Лучшим юношам региона вручили памятные подарки — наручные часы. Теперь новобранцы будут нести караул в Московском Кремле и участвовать в протокольных мероприятиях на высшем уровне. Чтобы удостоиться такой чести, мальчишек отбирали со школьной скамьи. Важно, чтобы они не только соответствовали внешним параметрам служащих Президентского полка, но и были отличниками учебы, не имели нареканий в дисциплине, воспитании и были из хороших семей.