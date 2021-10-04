10 октября Киров завалит снегом

Первая декада октября в Кирове будет теплой и сухой, а потом возможны снегопады. Такой прогноз опубликован в группе «Любительская метеорология в Кирове».

По данным народных синоптиков, в первые 10 дней месяца в Кировской области воцарится бабье лето с сухой и солнечной погодой. Воздух будет прогреваться до +10…+14 градусов. Количество осадков ожидается почти в 2 раза меньше нормы, причем выпадут они преимущественно во второй половине месяца.

10 октября в Кировскую область придет арктическое вторжение. Его длительность пока неизвестна, однако оно может принести с собой первые – и сильные – снегопады. Первый снегопад ожидается уже в воскресенье, 10 октября.