100 сельских магазинов в Кировской области подключили к системе снятия денег через кассу

В регионе проходит работа по улучшению качества финансовой жизни селян.

Жители сельских глубинок теперь могут не ездить в райцентры для того, чтобы заплатить за жилье и снять деньги с карточки. В сотне магазинов облпотребсоюза, расположенных в деревнях, появилась возможность делать это через терминал торговой точки. Теперь для этих операций не нужно ездить в районные центры и искать банкоматы. При этом совершенно неважно, какая платежная система у вашей карты: Visa, Mastercard или МИР.

На сегодняшний день к системе «кэшаут» подключено 100 магазинов. 66 из них дают возможность заплатить за услуги ЖКХ. Недавно в Орлове появилась новая услуга – оплата штрафов ГИБДД.

Чтобы жители знали, где могут воспользоваться этой услугой, на дверях торговой точки указано: «Здесь вы можете снять наличные». Продавцы отмечают, что это привлекает дополнительных клиентов. При оплате квитанций печатается специальный чек. Размер комиссии за операцию такой же, как в офисах банка.

Благодаря этой системе за последние три месяца было проведено более 3,5 тысячи коммунальных платежей и жители получили на руки более 12 миллионов рублей.

Следующий шаг в развитии этой системы – возможность пополнения карт.

Фото: Александр Папырин