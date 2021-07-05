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100 тысяч рублей разыгрывает кировский завод среди привившихся сотрудников 

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество

Один из местных заводов организовал розыгрыш крупной суммы среди работников, которые сделали прививку.

Подробности акции указаны на сайте Кировского машиностроительного предприятия. По условиям, принимать участие в ней могут все сотрудники. Главное, чтобы они сделали оба компонента вакцины. Также допускаются работники, привитые однокомпонентной вакциной.

Приз — 100 тысяч рублей. Как объясняют организаторы, эта сумма станет подарком победителю. Потратить её можно будет на мечту. С помощью такой инициативы руководство компании пропагандирует вакцинирование от COVID-19.

Примечательно, что первый тур акции уже состоялся. Он проходил в форме розыгрыша. Из барабана директор вытянул номер. Под этим номером оказалось имя одной из сотрудниц.

Ранее мы сообщали, о порядке прохождения вакцинации после перенесенного коронавируса.

Фото: kmp43.ru

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Екатерина Сонина