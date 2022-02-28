108,8% составил в Кировской области индекс промышленного производства

В январе индекс промышленного производства составил в Кировской области 108,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Кировстата, на 39,6% выросли объёмы добычи полезных ископаемых, на 11,7% — выпуск продукции обрабатывающих производств.

В то же время на 4,2% снизилось производство в организациях, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. А индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 92,1%.